مميش: ارتفاع عائدات القناة 17.4%

المال - خاص قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت زيادة في عائداتها، خلال نوفمبر الجاري، بنسبة 17.4%، عن نفس الشهر من العام الماضي، طبقاً للتقديرات والإحصائيات الأولية. وأضاف مميش، أن متوسط العبور اليومي لقناة السويس…

المال – خاص

قال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة حققت زيادة في عائداتها، خلال نوفمبر الجاري، بنسبة 17.4%، عن نفس الشهر من العام الماضي، طبقاً للتقديرات والإحصائيات الأولية.

وأضاف مميش، أن متوسط العبور اليومي لقناة السويس خلال الثلاثة أشهر الماضية، شهد زيادة في المعدلات ليصل لمتوسط يومي 50 سفينة يومياً، تزامنًا مع تحسن حركة التجارة العالمية، وتنامي الاقتصاد في الصين.

جاء ذلك خلال تفقده حركة الملاحة الدولية بقناة السويس، اليوم الثلاثاء، من أعلى سفينة الحاويات thalassa elpidaa أثناء مرورها بالمجرى الملاحي الجديد.