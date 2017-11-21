مميش : ارتفاع عائدات القناة إلى 455.8 مليون دولار فى نوفمبر

نادية صابر أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، تسجيل القناة خلال نوفمبر من العام الحالي، عائدات قدرها 455.8 مليون دولار، مقابل 389.2 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بزيادة قدرها 17.1%، وهذه العائدا

نادية صابر





أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، تسجيل القناة خلال نوفمبر من العام الحالي، عائدات قدرها 455.8 مليون دولار، مقابل 389.2 مليون دولار خلال الشهر المقابل من العام الماضي، بزيادة قدرها 17.1%، وهذه العائدات تعادل 7.998 مليار جنيه، مقابل 6.088 مليار جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بزيادة قدرها 31.4%.

وصرح مميش بأن حركة الملاحة سجلت خلال نوفمبر 2017 عبور 1506 سفن، مقابل 1366 سفينة خلال نوفمبر 2016، بزيادة 10.2%، بحمولات بلغت 89.3 مليون طن في نوفمبر 2017 مقابل 77.8 مليون طن في نوفمبر 2016، بزيادة 14.8%.

جاءت تصريحات الفريق مهاب مميش، خلال تفقده حركة الملاحة بقناة السويس؛ للاطمئنان على سلامة السفن العابرة وارتفاع كفاءة الخدمات البحرية، من فوق متن سفينة الحاويات العملاقة THALASSA MANA، وبرفقته الفريق أسامة ربيع نائب رئيس الهيئة وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة، ومجموعة من طلاب وأساتذة كلية الزراعة جامعة الزقازيق.

الجدير بالذكر أن هذه السفينة التى ترفع علم سنغافورة عبرت قناة السويس ضمن قافلة الجنوب قادمة من سريلانكا في طريقها إلى هولندا، ويبلغ طول السفينة 368.47 متر، بارتفاع 71.25 متر، فيما يصل غاطسها إلى 14 مترًا.

وأضاف الفريق مميش أن قناة السويس تحرص على مواصلة تطوير المجرى الملاحي وتحسين كفاءة الخدمات البحرية المقدمة لجميع السفن العابرة؛ من أجل تعزيز المكانة الملاحية الرائدة للقناة بين الطرق المنافسة عالميًّا، مؤكدًا أن مواصلة نمو عائدات قناة السويس منذ مطلع العام الحالي خير دليل على أهمية قناة السويس لحركة التجارة العالمية التي تشهد تعافيًا تدريجيًّا، ما أثمر عن زيادة متوسط أعداد السفن العابرة ليصل إلى 60 سفينة يوميًّا.

وأوضح أن سفن الحاويات تعد عميلًا أساسيًّا لقناة السويس التي تسمح باستقبال 100% من أسطول الحاويات العالمي، فضلًا عن قدرتها على استيعاب الأجيال القادمة من سفن الحاويات، من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، وآخرها مشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في مواكبة تطورات صناعة النقل البحري.

كما أكد الفريق مميش أهمية إطلاع الشباب على المشروعات التنموية التي ترسم مستقبل البلاد، مشددًا على أن الشباب هم عماد المستقبل وينبغي تضافر جميع الجهود لتأهيلهم وتسليحهم بالعلم والمهارات لدفع جهود التنمية في القترة المقبلة.

وقد شهدت حركة الملاحة، اليوم الثلاثاء، عبور 65 سفينة بإجمالي حمولات قدرها 3.2مليون طن، وعبرت من اتجاه الشمال 40 سفينة بحمولات 1.9 مليون طن، ومن الجنوب 25 سفينة بحمولات 1.3 مليون طن.