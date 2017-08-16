مميش: إلغاء الرسوم الإضافية للسفن القادمة إلى ميناء بورسعيد

نادية صابر:أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية، إلغاء الرسوم الإضافية للسفن القادمة إلي ميناء بورسعيد، والتي تصل الي طولها أكثر من 354 مترا، والتي كانت تطبق رسوم اضافية بنسبة 8% في 2008 مما يقلل من تكلفة تلك السفن ويساعد علي جذب تلك السفن وسيطبق ذ

نادية صابر:

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية، إلغاء الرسوم الإضافية للسفن القادمة إلي ميناء بورسعيد، والتي تصل الي طولها أكثر من 354 مترا، والتي كانت تطبق رسوم اضافية بنسبة 8% في 2008 مما يقلل من تكلفة تلك السفن ويساعد علي جذب تلك السفن وسيطبق ذلك القرار علي الموانيء الست بمنطقة قناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور هشام عرفات، وزير النقل، والفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، للإعلان عن ” تفاصيل الفاتورة الموحدة” بمقر وزارة النقل.

وقال إن وزارة النقل اهتمت اهتماما كبير بمشكلة الخطوط الملاحية، وتم الاستماع الي الغرف الملاحية والخطوط والاتفاق وعلي حل كافة المشكلات الخاصة بالموانئ علي مشاكل والتي تعرقل نمو النقل البحري بجانب مناقشة كفية عودة تلك الخطوط وتطوير تلك الموانئ.

وأضاف مميش أن دراسة منح تخفيضات تسير في ثلاث اتجاهات وهي رسوم الميناء والرسو والإرشاد مقدمة لسفن الحاويات القادمة من الموانئ الأجنبية لموانئ المنطقة الاقتصادية وبقية الموانئ المصرية بجانب السفن المصرية العاملة بموانئ المصرية.

وأوضح أن السفن التي تتدوال 200 حاوية في الرحلة الواحدة “شحن وتفريغ ” لا تحصل علي تخفيض بينما الأكثر من 200 حاوية تحصل علي نسبة تصل إلي 3% وحمولة 500 حاوية تحصل تخفيض بنسبة 8%، بينما السفن الحاملة لأكثر من 1000 تحصل علي تخفيض 15% وحمولة 2000حاوية تحصل إلي 30% وحمولة 3000 حاوية 45% وحمولة 3333 تحصل علي 50%، وحمولة 4000 حاوية تحصل علي 50% واخيرا اكثر من 5000 تحصل علي 50%.

وأشار إلى أن نظام الفاتورة الشاملة ستعمل بنظام الشباك الواحد من خلال 3 حسابات بنكية الاول خاصة برسوم العبور والثاني خاصة بعملة الدولار الامريكي والثالث حساب بنكي جديد خاصة بكافة انواع الرسوم التي يتم تحصيلها بالجنيه، وتقوم هيئة قناة السويس بتوزيع من خلال الحسابين الثاني والثالث علي حسابات الجهات المختصة ، من خلال شيك الكتروني لاختصار اجراءات السفينة إلي جهة واحدة بدلا من 7 جهات جهة واحدة، متوقعا زيادة ايرادات الجهات المصرية على أن يبدأ تطبيق الفاتورة الموحدة بالموانئ المصرية بدء من أكتوبر القادم.