مميش: إلغاء الرسوم الإضافية بميناء بورسعيد لسفن الحاويات

نادية صابر:أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية، إلغاء الرسوم الإضافية للسفن القادمة إلي ميناء بورسعيد، والتي تصل إلي طولها أكثر من 354 مترا، والتي كانت تطبق رسوم إضافية بنسبة 8%، مما يقلل من تكلفة تلك السفن ويساعد علي جذب تلك السفن وسيطبق ذلك القرار علي المو

نادية صابر:

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية، إلغاء الرسوم الإضافية للسفن القادمة إلي ميناء بورسعيد، والتي تصل إلي طولها أكثر من 354 مترا، والتي كانت تطبق رسوم إضافية بنسبة 8%، مما يقلل من تكلفة تلك السفن ويساعد علي جذب تلك السفن وسيطبق ذلك القرار علي الموانئ الستة بمنطقة قناة السويس.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي للدكتور هشام عرفات وزير النقل والفريق ُمهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، ، للإعلان عن” تفاصيل الفاتورة الموحدة” بمقر وزارة النقل

وقال إن وزارة النقل اهتمت اهتماما كبير بمشكلة الخطوط الملاحية وتم الاستماع الي الغرف الملاحية والخطوط والاتفاق وعلي حل كافة المشكلات الخاصة بالموانئ علي مشاكل والتي تعرقل نمو النقل البحري بجانب مناقشة كفية عودة تلك الخطوط وتطوير تلك الموانيء.

وأضاف مميش أن دراسة منح تخفيضات تسير في ثلاثة اتجاهات وهي رسوم الميناء والرسو والإرشاد مقدمة لسفن الحاويات القادمة من الموانئ الأجنبية لموانئ المنطقة الاقتصادية وبقية الموانئ المصرية بجانب السفن المصرية العاملة بمواني المصرية.

وقال إن السفن التي تتدوال 200 حاوية في الرحلة الواحدة “شحن وتفريغ” لا تحصل علي تخفيض بينما الأكثر من 200 حاوية تحصل علي نسبة تصل إلي 3% وحمولة 500 حاوية تحصل تخفيض بنسبة 8%، بينما السفن الحاملة لاكثر من 1000 تحصل علي تخفيض 15% وحمولة 2000حاوية تحصل إلي 30% وحمولة 3000 حاوية 45% وحمولة 3333 تحصل علي 50%، وحمولة 4000 حاوية تحصل علي 50% وأخيرا اكثر من 5000 تحصل علي 50%.

وأوضح أن نظام الفاتورة الشاملة ستعمل بنظام الشباك الواحد من خلال 3 حسابات بنكية الأول خاصة برسوم العبور والثاني خاصة بعملة الدولار الامريكي والثالث حساب بنكي جديد خاصة بكافة أنواع الرسوم التي يتم تحصيلها بالجنيه ،وتقوم هيئة قناة السويس بتوزيع من خلال الحسابين الثاني والثالث علي حسابات الجهات المختصة، من خلال شيك إلكتروني لاختصار إجراءات السفينة إلي جهة واحدة بدلا من 7 جهات جهة واحدة، متوقعا زيادة إيرادات الجهات المصرية.