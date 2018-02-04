مميش: إزالة تعديات على 5537 فدانًا ببورسعيد

نادية صابر كشف الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن إزالة التعديات على الأراضي ببورسعيد، والبالغة 5537 فدانًا، موضحًا أنه جارٍ دراسة كيفية الاستفادة منها وتأمينها، بالتنسيق مع محافظة بورسعيد ووزارة الداخلية. جاء ذلك في التقرير النصف سنوي،…

نادية صابر

كشف الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن إزالة التعديات على الأراضي ببورسعيد، والبالغة 5537 فدانًا، موضحًا أنه جارٍ دراسة كيفية الاستفادة منها وتأمينها، بالتنسيق مع محافظة بورسعيد ووزارة الداخلية.

جاء ذلك في التقرير النصف سنوي، الصادر عن الهيئة، اليوم الأحد.

وقال إنه تم العمل على المرحلة الأولى من الطرق في شرق بورسعيد بطول 60 كم، على أن يتم تطوير المرحلة الثانية من الطرق بطول 40 كم، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأكد التقرير أنه تم الانتهاء من مشروع محطة معالجة مياة الصرف بالقنطرة غرب بطاقة 60 ألف متر مكعب، استعدادًا لإنشاء منطقة صناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بجانب مدينة رياضية وأخرى للصناعات النسيج والملابس.