مميش: أكبر سفينة حاويات فى العالم تعبر قناة السويس

نادية صابرصرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس، شهدت اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GOLDEN، فى أول رحلة بحرية لها، ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحى الجديد للقناة فى رحلتها القادمة من ماليزيا وا

نادية صابر

صرح الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، أن قناة السويس، شهدت اليوم الأربعاء، عبور سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GOLDEN، فى أول رحلة بحرية لها، ضمن قافلة الجنوب بالممر الملاحى الجديد للقناة فى رحلتها القادمة من ماليزيا والمتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بحمولة كلية 221 ألف طن.

تعد سفينة الحاويات العملاقة أحدث سفن أسطول الخط الملاحى الصديق للبيئة EVER GREEN، تم تدشينها فى ترسانة IMBARI باليابان فى مطلع العام الحالى، وتُصنف كواحدة من أكبر سفن الحاويات فى العالم، حيث يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 مترا، فيما يبلغ غاطسها 53 قدم، وتستطيع أن تحمل على متنها حتى 20 ألف حاوية قياسية.

وأوضح مميش، أن استقبال قناة السويس لأحدث سفن الأسطول العالمى لاسيما سفن الحاويات فى أولى رحلاتها البحرية يعد دلالة واضحة على الأهمية الاستراتيجية للقناة فى خدمة حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب، مؤكداً استعداد القناة للتعامل مع كل المتغيرات فى سوق النقل البحرى من خلال مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحى وآخرها مشروع القناة الجديدة، بالإضافة إلى اتباع الهيئة سياسات تسويقية مرنة قادرة على جذب خطوط ملاحية جديدة لم تكن تعبر القناة من قبل.

وقد أعرب اللواء بهاء بدر وكيل شركة EVER GREEN المالكة للسفينة عن سعادته بعبور هذه السفينة العملاقة، مشيراً إلى أن الشركة المالكة للسفينة قد وضعت فى اعتبارها عند التصميم أبعاد المجرى الملاحى للقناة، مؤكداً أهمية مشروع قناة السويس الجديدة فى تطوير الخدمات الملاحية المُقدمة للسفن العابرة.

كما وجه الشكر للفريق مُهاب مميش وجميع العاملين بالهيئة على ما يقدمونه من دعم فنى ولوجيستى لخدمة حركة التجارة العالمية.

يذكر أن قناة السويس شهدت اليوم وأمس عبور 102 سفينة من الاتجاهين بإجمالى حمولات7 ملايين طن، وبلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الشمال 44 سفينة بإجمالى حمولات 2.8، فيما بلغ عدد السفن العابرة من اتجاه الجنوب 58 سفينة، بإجمالى حمولات 4.2 مليون طن.