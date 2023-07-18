تعرف على مميزات التكييف الصحراوي بعد ارتفاع مشترياته لزيادة درجات الحرارة

تشهد الفترة الحالية ارتفاع مشتريات المصريين من التكييفات، وظهر مؤخرًا الطلب على التكييف الصحراوي، خاصة مع ارتفاع سعر التكييفات الكهربائية العادية.

وأسهمت زيادة درجات الحرارة في ارتفاع مبيعات التكييفات بشكل كبير مؤخرًا، فيما ينشط المبيعات في المناطق النائية والمحافظات الحدودية وغيرها من الصعيد نظرًا لما تشهده من ارتفاعات كبيرة في الموجات الحارّة.

وتنشر المال مميزات التكييف الصحراوي في التقرير التالي:

1- يعطي مستوى منخفضًا من البصمة الكربونية، فإنه لا ينتج أي انبعاثات.

2- تحسين نوعية الهواء الداخلي في الغرف من خلال تصفية الملوثات.

3- سهولة تحريك المكيف إلى أي غرفة.

4- يعمل على زيادة مستوى الرطوبة داخل المنزل.

5- يستهلك كهرباء أقل بكثير، وهذا يساعدك على ترشيد الكهرباء.