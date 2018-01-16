ممولون: الاقتراض للسداد أفضل من تحمل السعر الحالى

مها أبوودن:أعباء ضريبية جديدة يضيفها قرار تحرير سعر الصرف، الذى اتخذته الحكومة نوفمبر 2016، إلى فوائد المتأخرات الضريبية، بسبب ارتباطها بسعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزى.ووفقا لقرار البنك المركزى فإن سعر الخصم والائتمان قفز لنسب ضخمة حاليا، إلى %19.25، وهو ما يعنى أن قيمة غرامات التأخ

مها أبوودن:

أعباء ضريبية جديدة يضيفها قرار تحرير سعر الصرف، الذى اتخذته الحكومة نوفمبر 2016، إلى فوائد المتأخرات الضريبية، بسبب ارتباطها بسعر الخصم والائتمان المعلن من البنك المركزى.

ووفقا لقرار البنك المركزى فإن سعر الخصم والائتمان قفز لنسب ضخمة حاليا، إلى %19.25، وهو ما يعنى أن قيمة غرامات التأخير، بحسب القانون، تساوى سعر الخصم والائتمان +2%، تصل إلى %21.25 من قيمة الضريبة المقررة.

وانفردت “المال” منذ يومين بنشر قرار عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب الخاص بتحديد غرامات التأخير عن أعوام 2014، 2015، 2016، 2017، 2018، وهو القرار الذى يظهر مدى الأعباء التى يتكبدها الممولون والتى ارتفعت من %10.75 فى عام 2014 إلى %21.25 خلال 2018، تزامنا مع ارتفاع سعر الخصم والائتمان من %8.75 إلى %19.25.

ووفقا للقرار فإن الممولين عليهم الالتزام باحتساب غرامات التأخير عن الضرائب المقررة على أرباحهم العام الماضى بنسبة زيادة %10.5، استنادا إلى قرار البنك المركزى المعلن بسعر الائتمان والخصم خلال يناير الحالى، وهو القرار المكمل لتحديد سعر الفائدة.

ومن المعروف أن البنك المركزى رفع سعر الفائدة 3 مرات عقب تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، بهدف السيطرة على معدلات التضخم، ما أدى لرفع سعر الائتمان والخصم إلى نسب قياسية.

ونص القرار على اعتماد سعر ائتمان وخصم %8.75 على غرامات تأخير عام 2014، واحتساب %9.75 على غرامات تأخير عام 2015، واحتساب %9.75 على غرامات تأخير عام 2016، و%15.25 عام 2017، و%19.25 عام 2018 فى الإقرارات المقدمة خلال الموسم الحالى.

ونص القرار على احتساب قيمة غرامات التأخير على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافا إليه %2، تطبيقا لقانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005.

يشار إلى أن لجنة السياسة النقدية قررت، فى ديسمبر الماضى، وفى آخر اجتماعاتها فى 2017، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، عند %18.75 و%19.75 على التوالى، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند %19.25، وسعر الائتمان والخصم عند %19.25.

من جهة أخرى، قال مصدر مسئول بمصلحة الضرائب، إن رئيس المصلحة قام بتجميع نسب غرامات التأخير فى قرار واحد ابتداء من عام 2014، نظرا لسريان عمليات الفحص الضريبى للأعوام 2014 و2015 و2016، فضلا عن إقرارات عامى 2017، 2018 التى يتم تقديمها خلال الموسم الضريبى الذى بدأ مطلع يناير الحالى، والخاص بتسليم الإقرارات الضريبية.

وقال ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، إن سعر الخصم والائتمان المعلن حاليا من البنك المركزى المصرى، يحمل الممولين أعباء كبيرة، بخلاف الأعباء الضريبية والاقتصادية التى تحملها قطاع الأعمال طيلة الفترة الماضية.

واقترح محارم ضرورة الإسراع فى تعديل المادتين 110،111 من قانون الضرائب، وهما المادتان الخاصتان بغرامات وفوائد التأخير، بحيث يتم احتساب غرامة التأخير من تاريخ آخر قرار حصل عليه ربط ضريبى سواء كان قرار لجنة طعن أو لجنة داخلية، بدلا من احتسابها من وقت تسليم الإقرار الضريبى، وألا يتم احتساب الغرامة من واقع ضريبة الإقرار وتاريخ تقديمها للمصلحة.

وقال إن الممول يتحمل بهذا الشكل بطء عمليات الفحص الضريبى التى تمتد فى معظم الحالات لمدة 5 سنوات، وهو ما يعنى أنه يتحمل غرامة تأخير لم يتسبب فيها لمدة 5 سنوات متتالية بسبب بطء إجراءات مصلحة الضرائب.

وكشف أن الممولين سيلجأون إلى الاقتراض من البنوك لسداد الضرائب وفوائدها، موضحا أنه حتى القروض البنكية لا تحمل الممولين كل هذه الغرامات والفوائد.

وقال الدكتور عبدالرسول عبدالهادى، عضو لجان الطعن الضريبى والخبير فى المحاسبة القانونية، إن الأعباء التى يتحملها الممول الآن تعنى أن عليه التنازل عن رأسماله لصالح مصلحة الضرائب، فالغرامات متعددة ما بين تأخير ضريبة الدخل، التى تتعدى %21، وهناك %20 غرامات فى القيمة المضافة ثم فوائد البنوك، مما يعنى التهام أكثر من %60 من رأس المال دون جدوى.

واقترح عبدالهادى ضرورة ربط سعر الضريبة والفوائد بقانون ربط الموازنة العامة للدولة الذى يصدر بصورة سنوية، حتى يتسنى للدولة أن تضع أسعار وفوائد مناسبة للأحداث الاقتصادية التى قد تطرأ.

ومن المعروف أن وزارة المالية أعدت مشروع قانون مؤخرا للإجراءات الضريبية الموحدة، يهدف إلى تجميع كل البنود الإجرائية الخاصة بكل أنواع الضرائب فى قانون منفصل مع تعديل بعضها وعلى رأسها بنود غرامات التأخير رقم 110،111.