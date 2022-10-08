«مملوكة لشركة».. التحقيق مع قائد سيارة برعونة في طريق القاهرة - الإسماعيلية الصحراوي (فيديو)

ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بقيادة سيارة برعونة في أحد المحاور المرورية في طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي ، وذلك عقب كشف ملابسات الواقعة ضمن تحقيق أمني عقب تداولها إلكترونيًا.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو يتضمن قيادة شخص سيارة برعونة بأحد المحاور المرورية في طريق القاهرة – الإسماعيلية الصحراوي ، معرضًا حياة المواطنين للخطر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة، وتبين أنها ملك إحدى الشركات الكائنة بمحافظة الإسماعيلية، حيازة سائق بالشركة المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وقال إنه عقب عودته للمنزل بالسيارة، استقلها شقيقه دون علمه، وارتكب الواقعة المشار إليها.

وباستدعاء شقيقه ومواجهته أقر بارتكابه الواقعة على سبيل المزاح، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.