ممكن تتعاقد مع 3 مصارف لإتاحة خدماتها عبر المحافظ الإلكترونية

سيد بدربدأت شركة ممكن للدفع الإلكترونى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى لديها على الهواتف الصغيرة غير الذكية بهدف دعم الشمول المالى ونشر آليات الدفع الإلكترونى فى جميع أنحاء الجمهورية وبين جمبع فئات المجتمع.كشف سمير أبوهاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة عن نجاحها فى زيادة عدد نقاط البيع لديها من 7 آلاف نق

سيد بدر

بدأت شركة ممكن للدفع الإلكترونى تقديم خدمات الدفع الإلكترونى لديها على الهواتف الصغيرة غير الذكية بهدف دعم الشمول المالى ونشر آليات الدفع الإلكترونى فى جميع أنحاء الجمهورية وبين جمبع فئات المجتمع.

كشف سمير أبوهاشم، رئيس مجلس إدارة الشركة عن نجاحها فى زيادة عدد نقاط البيع لديها من 7 آلاف نقطة بيع إلى 25 ألف نقطة بيع خلال العامين الماضيين بنسبة زيادة %257، من بينها 2000 نقطة بيع للهواتف الصغيرة غير الذكية عبر أنظمة «جافا».

وقال أبوهاشم فى تصريحات لـ«المال» إن الشركة تعتزم الوصول بعدد النقاط إلى 35 ألف نقطة بيع بنهاية العام الحالى من خلال شراء المزيد من ماكينات POS، إضافة إلى إتاحة تطبيق الهواتف الذكية لكى يكون متاحاً للأفراد بجانب إتاحته الحالية للتجار، وقد بلغت نسبة نشاط نقاط البيع نحو 70% من إجمالى نقاط البيع لدى الشركة.

وأضاف أن «ممكن» وقعت بروتوكولات تعاون مع 3 بنوك تجارية فى مصر لتقديم خدماتها عبر محافظها الإلكترونية ومن خلال تطبيقاتها على الهواتف المحمولة، خاصة مع ضخ الشركة مزيدا من الاستثمارت لتعزيز البنية التكنولوجية فى إطار زيادتها لرأس المال إلى 100 مليون جنيه مايو المقبل.

وتأتى زيادة رأس المال المدفوع إلى 100 مليون جنيه مايو المقبل، عبر زيادة نقدية ممولة من مساهى الشركة وفقاً لنسبة ملكية كل مساهم، لإحداث مزيد من التوسعات وزيادة عدد نقاط البيع.

وأشار أبو هاشم إلى اقتراب «ممكن» من تفعيل خدمة شحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع، خلال الأسبوع الحالى، لتكون متاحة عبر 25 ألف منفذ تحصيل منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية، ومزودة بملحقات USB للتوصيل بماكينات الدفع الحالية لكى تصبح قادرة على شحن عدادات الكهرباء، بخلاف ماكينات أخرى سوف تقوم الشركة بتوزيع على جميع المنافذ.

كما كشف عن استعداد الشركة للتعاقد مع شركات الغاز والمياه لتحصيل فواتيرها إلكترونياً، لتصبح بذلك «ممكن» متعاقدة مع جميع الشركات الحكومية لتقديم خدمة التحصيل الإلكترونى لصالحها، وذلك بجانب شركات الاتصالات وعدد من الجامعات والمؤسسات التدريبية والشركات الخاصة وقائمة كبيرة من الخدمات المتاحة لدى منافذ الشركة.

وذكر أن الشركة سوف تكشف قريباً عن مجموعة من الخدمات الجديدة والحصرية التى سوف تقدمها للسوق المصرية والعربية بأكمله من خلال الشراكة مع مؤسسات عربية وأوروبية متخصصة فى عمليات التحصيل والخدمات الإلكرتونية والنقل الذكى.

وعلى صعيد اهتمام الشركة بالتجار والوكلاء التى تتعامل معهم، أوضح أبوهاشم، أن «ممكن» تحرص دائماً على تقديم أعلى عمولة للتجار والوكلاء بجانب إرسال مندوبى الصيانة إلى كل المحافظات بشكل دورى، وإتاحة مركز خدمة عملاء لتلقى استفسارات وشكاوى التجار ومنافذ البيع من خلال عدد كبير من وسائل الاتصال ليس الهاتفى فقط.

وتعمل «ممكن» بالسوق المحلية منذ عام 2011 فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتستخدم الحلول التكنولوجية لتسهيل سداد المبالغ المستحقة لعملائها، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخدمات مثل شحن الموبايل وفواتير المحمول والإنترنت والكهرباء.