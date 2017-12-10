ممفيس: 14.9 مليون جنيه خسائر في 5 شهور

مصطفى طلعتأعلن مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أن المؤشرات المالية التقديرية عن فترة الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، والتي كشفت عن تحول الشركة للخسائر.وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، إنها سجلت خسارة بقيمة 14.9 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقاب

مصطفى طلعت

أعلن مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، أن المؤشرات المالية التقديرية عن فترة الخمسة أشهر الأولى من العام المالي الحالي، والتي كشفت عن تحول الشركة للخسائر.

وقالت الشركة، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، إنها سجلت خسارة بقيمة 14.9 مليون جنيه، خلال الفترة المذكورة، مقابل أرباح بلغت 57 ألف جنيه الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

يذكر أن “ممفيس” حققت خسائر بقيمة 7.8 مليون جنيه، خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي، مقابل أرباح بلغت 123 ألف جنيه، بالفترة المقارنة من العام 2016-2017.