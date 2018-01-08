ممفيس : نسعى لتسديد مديونية 174 مليون جنيه

قالت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إنها تسعى جاهدة فى سداد مديونيتها طبقا للسيولة المتاحة.

جاء ذلك فى بيان اليوم الإثنين، للرد على استفسارات البورصة المصرية بخصوص حالة المديونية الخاصة بالشركة.

وقالت الشركة فى البيان، إن رصيد المديونية المدرج بالقوائم المالية فى 30 سبتمبر الماضى، يتضمن 173.9 مليون جنيه، لصالح شركة الجمهورية للأدوية، مشيرة إلى أن تلك المديونية لا تؤثر على الوضع العام بالشركة.

وأظهرت المؤشرات المالية للشركة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي (2017-2018)، تحولها إلى الخسائر على أساس سنوي وسجلت خسائر بقيمة 15 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر 2017، مقابل أرباح 57 ألف جنيه للفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة المذكورة إلى 151.4 مليون جنيه، مقابل إيرادات 134 مليون جنيه للفترة المقارنة من العام المالي السابق.

ويبلغ رأسمال الشركة 56.2 مليون جنيه موزعا على 5.6 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها الرئيسى بين القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (59.9954%)، اتحاد العاملين المساهمين – ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية (10.00%) ، وآخرين .

