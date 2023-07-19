ممفيس للأدوية تعتمد الموازنة التقديرية لعام 2023-2024 بأرباح مستهدفة 104.2 مليون جنيه

اعتمد مجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية، الموازنة التقديرية للعام المالي 2023-2024.

وتستهدف ممفيس للأدوية تحقيق صافي ربح قبل الضرائب بقيمة 104.2 مليون جنيه، مقابل 74.08 مليون خلال العام المالي 2022-2023، بنسبة نمو 40.6%.

كما تستهدف ممفيس للأدوية تحقيق صافي ربح بعد خصم الضرائب بقيمة 74.08 مليون جنيه، مقابل 50.07 مليون عام 2022-2023.

وتضمنت الموازنة التقديرية لشركة ممفيس للأدوية نمو المبيعات المستهدفة خلال 2023-2024، بنحو 48%، لتصل 816 مليون جنيه، مقابل 551.26 مليون خلال 2022-2023.

يذكر أن نتائج أعمال ممفيس للأدوية، خلال الربع الثالث من 2022-2023، تضمنت نمو صافي الأرباح بنسبة 67% لتسجل 35.06 مليون جنيه، مقابل 20.99 مليون خلال الفترة المماثلة من العام المالي السابق.

وحققت ممفيس للأدوية نموا في إجمالي الإيرادات بنحو 8.4%، لتسجل 440.46 مليون جنيه خلال 3 أشهر، مقابل 406.65 مليون خلال الفترة المقارنة.

وكانت نتائج أعمال ممفيس للأدوية، خلال النصف الأول من العام المالي 2022-2023 تضمنت نمو صافي الأرباح بنسبة 187% لتسجل 27.55 مليون جنيه، مقابل 9.58 خلال الفترة المقارنة .

وارتفعت مبيعات شركة ممفيس للأدوية خلال 6 أشهر، بنحو 18%، لتصل إلى 302.6 مليون جنيه، مقابل 257.2 مليون خلال الفترة المقارنة.