ممفيس للأدوية تجرى انتخابات اختيار أعضاء جدد لمجلس الإدارة

رجب عزالدين تجرى شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية اليوم الخميس انتخابات على مقاعد مجلس الإدارة لاختيار أربعة أعضاء جدد. وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الانتخابات تشمل أيضا اختيار رئيس اللجنة النقابية وسيتم الاعلان عن الفائزين فور ظهور…

رجب عزالدين

تجرى شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية اليوم الخميس انتخابات على مقاعد مجلس الإدارة لاختيار أربعة أعضاء جدد.

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن هذه الانتخابات تشمل أيضا اختيار رئيس اللجنة النقابية وسيتم الاعلان عن الفائزين فور ظهور النتجة والانتهاء من الإجراءات من قبل الجهات المعنية .

وقررت الشركة القابضة للأدوية فى 26 أبريل الماضى تعيين سليمان أحمد سليمان الوردانى رئيسا لمجلس إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وعضوا منتدبا لها.

وتحولت الشركة للخسارة خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2018، بنحو 30.7 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.8 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2017.

تأسست الشركة عام 1991، وتعمل فى مجال صناعة وتحضير وتجارة جميع المستحضرات الطبية والبيطرية ومستحضرات التجميل الخاصة وما يتبعها من مستلزمات واستخلاص وتجهيز وتركيب جميع المواد والعناصر الكيماوية والأعشاب وغيرها، وتصدير الأدوية والكيماويات واستيراد ما يلزم من معدات وقطع غيار وكيماويات ومستلزمات، والتصنيع للغير والتصنيع لدى الغير.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة بين ،القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (59.9954%)، اتحاد العاملين المساهمين – ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية (10.00%)، ومساهمات أخرى.

