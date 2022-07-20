«ممشي أهل مصر».. مطالب نيابية للحكومة بإتاحته بالمجان للمواطنين وإلغاء الرسوم المفروضة

واصلت أزمة فرض رسوم دخول ممشي أهل مصر لتصل إلي 20 جنيها ، تصدر ترند البحث علي محرك جوجل وعلي مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبة برلمانيين بإعادة النظر في الرسوم المفروضة ، وإلغائها وإتاحة الممشي بالمجان للمواطنين في أسرع وقت ، مراعاة للظروف الحالية التي تمر بها البلاد.

يشار إلى تأكيد وزارة الاسكان، بأن الجزء السطحي من ممشي أهل مصر مجاني وسيظل هكذا، ولكن التذكرة التي تم فرضها شاملة هي على الجزء السفلي وشاملة كل الخدمات والباركينج ، نظرا لكونه يحتوى على مشروعات استثمارية.

من جانبه ، صرح محمد سعد الصمودي، عضو مجلس النواب ،بأنه تقدم بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإسكان، بشأن فرض رسوم دخول ممشي أهل مصر على كورنيش النيل تبلغ قيمتها 20 جنيهًا.

وقال “الصمودي”، إن ممشي أهل مصر على كورنيش النيل، يعد نقلة حضارية للواجهة النيلية، ويهدف الممشى إلى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء و مساحات التنزه، وهو من المشروعات الطموحة التي من شأنها أن تغير وجه القاهرة وتحديدًا المناطق المُطلة على النيل.

وأشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، سبق وأن صرح خلال افتتاحه للمشى، بأن الهدف منه في المقام الأول تحسين جودة حياة المواطنين المصريين، وأنه بمثابة متنزه متكامل للمصريين بدخول مجاني، من خلال إتاحته وفتحه أمام الأسر المصرية البسيطة.

وأوضح أن فرض رسوم دخول، أمر مُخالف لتوجيهات رئيس الوزراء، وبذلك لن يُعد متنفسا للأسر المصرية البسيطة، فإذا تحدثنا بلغة الأرقام سنجد أن أسرة مكونة من 5 أفراد، عليها أن تدفع 100 جنيه في سبيل التنزه على النيل، وهو أمر يفوق قدراتها في ظل حالة الغلاء الراهنة.

وطالب النائب محمد الصمودي، رئيس الوزراء، إعادة النظر في هذا الأمر، وإصدار توجيهاته بإلغاء هذه الرسوم، وإتاحته للمواطنين بالمجان، فمن حق المصريين الاستمتاع ببلدهم وبهذا المتنزه، الذي تم تدشينه من ضرائبهم، دون الانتظار لمناقشة موضوع طلب الإحاطة هذا حتى يعود البرلمان للانعقاد خلال دور الانعقاد الثالث”.

فيما ، استنكرت النائبة مها عبدالناصر عضوة مجلس النواب، فرض تذاكر للسير في ممشى أهل مصر ، قيمتها 20 جنيهًا للتذكرة قائلة: “استبشرنا خيرًا أثناء عمل هذا الممشى الجميل وإزالة التعديات على النيل، وقلنا إن النيل سوف يعود أخيرًا للمصريين جميعًا بمختلف طبقاتهم، لكننا فوجئنا بفرض تذاكر لاستخدام الممشى الذي صار اسمًا ليس على مسمى، فمن هؤلاء الذين يستطيعون دفع تذكرة لممشى قيمتها 20 جنيهًا أي أن أسرة مكونة من 5 أفراد مطلوب أن تدفع 100 جنيه للمشي فقط؟”.

وطالبت النائبة بإلغاء هذه التذاكر فوراً وإتاحة ممشى أهل مصر لكل المصريين مجاناً، وقالت إن هذا هو أبسط حقوقهم.



كما ناشد النائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب اليوم الإثنين، الحكومة بالتدخل لإلغاء قرار تسعير ممشى أهل مصر بقيمة 20 جنيها للفرد، مشيراً إلى أن النيل من حق الشعب المصري.

وقال عضو مجلس النواب : «أرجو من رئيس الحكومة أن يتدخل لإلغاء القرار، ده نيل الشعب المصري ومن حق الناس إنها تتمتع بلحظات من حياتها، تفك عن نفسها وتشوف نيل بلدها لأنها مخنوقة في البيوت، هذا متنفس للناس ولا يصح أن تُفرض عليه رسوم مالية».