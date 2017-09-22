ممشى سياحى وبوابة إلكترونية لرفع كفاءة مدينة فايد

أمانى العزازى أكد علاء رشاد، رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، أنه يتم حاليًّا رفع كفاءة وتطوير المدينة؛ بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد، لافتًا إلى عقد لقاء مرتقب مع قيادات هيئة قناة السويس؛ للمطالبة بازدواج طريق القناة بعد الانتهاء من التعديات التى كانت تعترض الطريق، وإنشاء خمسة ميادين على

أمانى العزازى

أكد علاء رشاد، رئيس مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، أنه يتم حاليًّا رفع كفاءة وتطوير المدينة؛ بهدف تنشيط سياحة اليوم الواحد، لافتًا إلى عقد لقاء مرتقب مع قيادات هيئة قناة السويس؛ للمطالبة بازدواج طريق القناة بعد الانتهاء من التعديات التى كانت تعترض الطريق، وإنشاء خمسة ميادين على شط القناة تبدأ من أبو سلطان وحتى كسفرين.





يُذكر أن الطريق يتبع هيئة قناة السويس ولم يتم رصفه منذ 20 عامًا.

وأشار رشاد إلى أنه من المنتظر البدء فى إنشاء ممشى سياحي بمساحة 670 مترًا، وعرض 12 مترًا على شط القناة بغرض التنزه، فيما تشمل باقي مراحل المشروع إقامة كافيهات ومولات تجارية وسينمات؛ لخدمة المترددين على شواطئ فايد ورفع كفاءتها.

وأضاف أنه من المخطط طرح مساحة ١١ فدانًا للمستثمرين الجادين لإقامة أكوا بارك ومدينة ترفيهية مائية، وذلك استعدادًا للصيف المقبل.

فيما أوضح رئيس مدينة فايد أن محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر يدعم خطة تحويل فايد من سياحة اليوم الواحد إلى مصيف دائم، وسيتم إنشاء بوابة إلكترونية للمدينة؛ لإرشاد السائح.

يُشار إلى أن مدينة فايد تقع فى محافظة الإسماعيلية على مجموعة من البحيرات ومساحتها ٩ آلاف متر مربع، وقد رصدت الحكومة خمسة ملايين جنيه لرصف الطرق المؤدية إليها، وتعتبر سرابيوم وأبو سلطان وفنارة أهم قرى فايد السياحية.