«ممشى أهل مصر» ينطلق على ضفاف بحيرة مريوط

كشف تقرير صادر عن محافظة الإسكندرية تفاصيل مشروع «ممشى أهل مصر» الذى تنفذه الدولة فى أكثر من محافظة وكان نصيب الإسكندرية منه تنفيذ الممشى بمنطقة «بشاير الخير 3» أمام حى صوارى – المشروع العقارى الأكبر بالثغر – حيث يبلغ طول الممشى 4.5 كيلومتر، وعرض 100 متر.

وبدأت المحافظة أولى خطوات «ممشى أهل مصر» التنفيذية على ضفاف بحيرة مريوط ، فى إطار جهودها لاستغلال مُسطح البحيرة المائى عقب تطويره وتطهيره، مُستهدفا خلق متنزه مفتوح بعيدا عن وسط المدينة المزدحم.

وتشهد «الإسكندرية» خلال تلك الآونة طفرة تنموية وانطلاقة حضارية فى مشروعات الطرق وتنمية المناطق العشوائية وكذلك خلق متنفس جديد بالثغر والذى يُعد أبرزها مشروع «ممشى أهل مصر» لخلق كورنيش موازٍ لكورنيش الإسكندرية، فهو المشروع الأبرز والمُنتظرمن مواطنى الإسكندرية، لتغيير خريطة المحافظة السياحية والتجارية فى المُستقبل القريب.

ووفقا للتقرير الرسمى فمن المُقررأن يضم المشروع فندقا ومرسى يخوت، نافورة راقصة، ملاهى مائية “أكوا بارك” ومسرح مكشوف فى إطار تعزيز الإسكندرية ثقافيا بإتاحة أكثر من متنفس ثقافى وسياحى جديد، بالإضافة إلى إنشاء بحيرة صناعية مُحاطة بمنطقة مطاعم ، فضلا عن إنشاء برجولات وإستراحات للجلوس ومناطق خضراء وأكشاك حضارية لبيع المشروبات.

ويستهدف المشروع إنشاء مرسى للمراكب وتخصيص منطقة لصيانتها، فضلا عن إنشاء «حلقة سمك» تضم محال بيع الأسماك وتخصيص أماكن لتجميع وفرز الأسماك وكذلك إنشاء بورصة السمك و تخصيص أماكن البيع بالجملة، و ثلاجات للحفظ مزودة بمصنع صغير للثلج، بالإضافة إلى تعزيز المشروع بمحال ومطاعم الأسماك على ضفاف البحيرة.

ويشمل المشروع تحويل مسار شبكة الصرف الصحى من بحيرة مريوط وردم بعض المسارات داخل المياه، بهدف إقامة سلسلة مطاعم وكافيتريات داخل عمق البحيرة بواجهات بانورامية، فضلا عن إنشاء مسارات مُشاة داخل البحيرة مُخصصة لهواة صيد الأسماك، بالإضافة إلى إنشاء ناد رياضى مُخصص للرياضات البحرية يضم صالات مُغطاة وملاعب للأطفال ومناطق خضراء.

ووفقا للمُخطط الذى أعلنت عنه محافظة الإسكندرية، من المُقرر إنشاء مسار مُخصص للمركبات الكهربائية «عربات الجولف» الخاصة بكبار السن على غرار ممشى أهل مصر بمحافظة القاهرة، وكذلك تخصيص مسار للدراجات مع إتاحة دراجات عامة للتأجير بنظام الكارت المُمغنط على غرار مشروع «كايرو بايك». مها يونس