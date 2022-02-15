ممدوح عباس: طرح «أديس القابضة» بالبورصة السعودية مطلع 2023

كشف رجل الأعمال ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة شركة إنترو جروب القابضة، عن طرح حصة من أسهم شركة أديس الدولية القابضة فى البورصة السعودية مطلع عام 2023.

يُذكر أن «المال» كشفت فى 13 يونيو الماضى، أن شركة «إنوفيتيف إنرجى» المالكة %100 من أسهم «أديس الدولية القابضة» تُفاضل بين البورصة المصرية ونظيرتها السعودية لطرح حصة من أسهم شركتها التابعة.

وتأسست «إنوفيتيف إنيرجى» عبر تحالف يضم صندوق الاستثمارات العامة السعودى بنسبة مساهمة %32.5 وشركة الزامل للاستثمار بحصة %10 وشركة «أديس للاستثمارات القابضة» -المملوكة لـ«إنترو جروب» – بحصة الأغلبية بنسبة %57.5.

وأضاف «عباس» – فى تصريحات لـ«المال» – أن البورصة السعودية مُلائمة لتلك النوعية من المشروعات المتعلقة بالطاقة والبترول، مشيرًا إلى إمكانية دراسة القيد المزدوج فى البورصة المصرية فى فترة لاحقة.

يُذكر أن السوق السعودية تساهم بنحو %54 من إيرادات «أديس الدولية» مقابل %19 لمصر، و%24 للسوق الكويتية و %3 عبر مشروعات الشركة فى الجزائر، وفقًا للتقرير السنوى للشركة للعام الماضى.

وسجلت «أديس الدولية القابضة» إيرادات مجمعة فى عام 2020 – آخر قوائم مالية مُعلنة – بقيمة 452 مليون دولار، بينما بلغ صافى الربح قبل حقوق الملكية 40.038 مليون دولار، مقارنة مع 72.7 مليون فى 2019.

وكشفت «المال» فى يونيو الماضى أن شركة «إنوفيتيف إنرجى» استحوذت على 35 % من أسهم شركة «أديس الدولية القابضة» بقيمة بلغت 193 مليون دولار، لترفع حصتها إلى %100 بجانب إنهاء إجراءات شطب «أديس الدولية القابضة» من بورصة لندن، وتحويلها لشركة خاصة بقيمة إجمالية بلغت 550 مليون دولار.

«بريق» فى سوق الأسهم المصرية بنهايته

وكشف «عباس» أن «إنترو جروب» تعتزم طرح حصة من شركة “بريق” لتدوير المخلفات البلاستيكية التابعة فى البورصة المصرية بنهاية العام المقبل، عقب انتهاء تنفيذ الخطة التوسعية للشركة .

يُذكر أن «إنترو جروب» استحوذت على «بريق» فى أكتوبر الماضى بقيمة 490.7 مليون جنيه، وتُنفذ الشركة خطة توسعية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 400 مليون جنيه تمول %70 عبر الاقتراض البنكى و %30 منها عبر مواردها الذاتية.

وأضاف «عباس» أن مصنع «بريق» عقب التوسعات الجديدة سيكون إضافة قوية للاقتصاد المصرى والأفريقى، متوقعًا أن يكون المصنع من أكبر مصانع تدوير المخلفات البلاستيكية فى العالم.

وطالب الحكومة بمزيد من الدعم والعناية خاصة فى ملف التمويل، عبر دفع البنوك إلى توفير تمويلات بأسعار فائدة منخفضة، بالإضافة إلى تسريع وتيرة إجراءات الحصول على التمويلات البنكية.

الاستثمارات التقليدية ستكون «وراء التاريخ» والمستقبل لـ«الأخضر»

وأكد أن الأنشطة الاستثمارية التقليدية ستكون “وراء التاريخ” متوقعًا أن يكون المستقبل للاقتصاد الأخضر.

الاقتصاد بحاجة إلى التنمية الصناعية والزراعية أكثر من العقارية

وأشاد بالاقتصاد المصرى وخطوات التنمية التى تقدم عليها الدولة، مطالبًا بالتركيز على مشروعات التنمية الصناعية والزراعية أكثر من العقارية، بالإضافة إلى دراسة التكاليف الاستثمارية لأى مشروعات قبل البدء فيها.

وكشف أن «إنترناشونال مييت كابيتال» التابعة تعتزم رفع الطاقة الإنتاجية لمشروعها للإنتاج الحيوانى إلى 100 ألف رأس سنويًا بالتعاون مع شركة «موانئ دبى العالمية السخنة».

وأضاف أنه يهتم بشكل شخصى بمشروع الإنتاج الحيوانى بهدف توفير تلك السلعة المهمة للمواطنين، التى سجلت أسعارا كبيرة للغاية جعلت الكثيرين غير قادرين على اقتنائها.

يُذكر أن «إنترناشيونال مييت كابيتال» وقعت اتفاقية مع «موانئ دبى العالمية» فى يوليوالماضى، لإعادة تشغيل مرفق مناولة المواشى والمجزر الآلى داخل الميناء، ابتداء من مارس الماضى، وتبلغ مساحة المشروع 211 ألف متر مربع، ويضم محاجر صحية بيطرية، بالإضافة إلى وحدة تصنيع منتجات اللحوم وتعبئتها والتى سيتم تنفيذها فى المرحلة الثانية للمشروع.