ممدوح العربى : مصر قادرة على قيادة قارة إفريقيا طبيا بسبب نجاحها فى جائحة كورونا

أكد الدكتور ممدوح العربى الرئيس التنفيذى لمستشفى العربي، أن الدولة تعاملت مع ملف فيروس كورونا بحكمة واقتدار رغم تضرر بعض الدول بقارة أفريقية بسبب عدم عدالة توزيع اللقاحات على خلاف ماحدث فى مصر تم إعطاء أكثر من جرعة وإطلاق الحملات داخل المدن والقرى لجميع المواطنين بكافة فئاتهم

وأوضح العربى مشاركة مستشفى العربي الحاصلة على شهادة JCI العالمية في الجودة مع 350 شركة عارضة في المؤتمر والمعرض الطبي الأول صحة افريقيا ” Africa Health ExCon” برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي مشيدا بحزمة المبادرات الهامة التي تم طرحها خلال المؤتمر والمعرض الطبي الاول مثل مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مصابي الضمور العقلي والمبادرة المصرية للقضاء على سرطان عنق الرحم

ولفت إلى ضرورة إهتمام المستشفيات بمجال السياحة العلاجية مع توحيد الجهود الإقليمية والدولية لتقديم خدمة طبية متميزة إلى الشعوب مؤكدا أن المؤتمر وضع مصر نحو التحول إلى منصة رئيسية لنقل أحدث وسائل التكنولوجيا فى المجالات الطبية إلى القارة السمراء ويعزز دور مصر الريادى على مستوى أفريقيا كما أنه كان بمثابة نافذة قوية لعرض جهود مصر فى مجال صناعة الأدوية والصحة لتعزيز فرص جذب الاستثمارات فى المجال الطبى داخل مصر وافريقيا وجعل مصر تقود قارة أفريقيا فى العديد من المجالات بسبب دورها الريادي الفعال

ومن جانبه أكد الدكتور حسام صادق المدير التنفيذى لهيئة التأمين الصحى الشامل أن المؤتمر الأفريقى الطبى الأول شهد استعراض التطورات التي حدثت في القطاع الطبي المصري خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء نظام التأمين الصحي الشامل والقضاء على فيروس سي وتحديثات البنية التحتية لمختلف المستشفيات الحكومية والخاصة جعلتها تصمد في مواجهة جائحة كورونا واتباع للأسس العلمية لمواجهته المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية سواء بتوفير بروتوكولات العلاج أو الاستعانة بأحدث أجهزة التحليل للكشف الفوري عن الفيروس