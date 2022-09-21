ممثل ميرسك العالمية: حجم الاستثمار الحالي في مصر مليار دولار وسنتوسع بنصف مليار دولار الفترة المقبلة

قال هاني النادي ممثل ميرسك العالمية إن حجم الاستثمار الحالي في مصر مليار دولار وسنتوسع بنصف مليار دولار الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة “ON”.

وتحدث النادي عن اللقاء الذي جمع قيادات الشركة مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بحضور الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس أمس.

وقال : “لقاء أعطانا دفعة قوية و أشكر وزير الكهرباء، وصندوق مصر السيادي، والمنطقة الاقتصادية، وهم يعملون بحرفية غير عادية. ولقاء الأمس يخص بإنتاج الوقود الأخضر للأجيال الحديثة من السفن، والتي ستتواجد خلال النصف الأول من 2025”.

وكشف أن حجم الاستثمار الحالي في مصر مليار دولار، وسيتم التوسع بنصف مليار دولار الفترة المقبلة.

وقال النادي: “عندنا استثمارات في شرق بورسعيد، في مجال الشحن والتداول. و نأمل في توقيع عقود مشروع إنتاج وقود نظيف للسفن بمصر ومجموعة ميرسك تعمل في مصر منذ 1918”.

وأضاف: “يوجد حجم استثمارات كبير في مصر، منها في شرق بورسعيد لمحطة التداول والتي تعمل في مجال نقل وتداول الحاويات، وسيتم العمل على توسيع شرق بورسعيد بمساحة كيلو بزيادة الاستثمار نصف مليار دولار أكثر”.

وكشف أن الوقود الأخضر غير موجود في العالم في الوقت الحالي سوى كمية بسيطة جدا حوالي 30 طن، وهذا لا يكفي الشركة من أجل العمل بسفنها، وسيتم العمل على زيادة إنتاج الوقود الأخضر بالتعاون مع مصر.حيث أن مصر تمثل هدفاً رئيسياً لها في الفترة المقبلة لزيادة الاستثمارات.

وأشار ممثل ميرسك في مصر، إلى أن الشركة في المراحل النهائية لتحديد نموذج الشراكة بين الطرفين، سواء الجزء الخاص بوزارة الكهرباء وصندوق مصر السيادي، سواء من خلال شراكة مالية أو شراكة من خلال توفير الطاقة المتجددة والموقع الخاص بالمشروع، موضحا أن الاستثمارات الخاصة بالمجموعة سيكون من خلال ضخ استثمارات مباشرة لمصر.



وأوضح أنه يوجد ثلاث مراحل للمشروع، ومن المتوقع إنتاج الوقود الأخضر في 2026، والمرحلة الأولى يتم إنتاج 200 ألف طن من الوقود الأخضر، وبحلول 2028 إنتاج مليون طن من الوقود الأخضر، وبحلول 2030 يكون قد تم إنتاج 3 مليون من الوقود الأخضر.