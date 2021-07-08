سيـــاســة

ممثل الكونغو في مجلس الأمن: سد النهضة الإثيوبي يمثل مشكلة لمصر والسودان

%90 من المشاكل الفنية تم علاجها بالفعل
محمد مجدي 9:42 م, الخميس, 8 يوليو 21 9:42 م, الخميس, 8 يوليو 21

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قال ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية في جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقد الآن في نيويورك بشأن سد النهضة إن سد النهضة الأثيوبي والذي يمثل أكبر سد في إفريقيا يقع على النيل الأزرق على بعد 25 كيلو مترا من السودان.

أضاف أن السد يمثل أهمية لإثيوبيا لما له من عائد تنموي ولكن هو يمثل مشكلة للجيران مصر والسودان وشوهدت توترات على مدار السنوات الماضية معلومة للجميع.

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تابع أن 90% من المشاكل الفنية تم علاجها بالفعل ولكن يبقي الآن العمل على كسر حاجز عدم الثقة بين جميع الأطراف، وتم صياغة مجموعة من الوثائق تشكل أساسا للوصول إلي حل واتفاق.

وأكد أن الكونغو الديمقراطية قامت بمحاولات كثيرة من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي ولكن هناك عدم اتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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