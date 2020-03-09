ممثل الصحة العالمية بمصر: الشائعات أخطر من فيروس كورونا

ضمن كلمة بندوة بعنوان"تحليل وضع فيروس كورونا : التحكم في العدوى".نظمها المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية

كشف الدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن الشائعات أخطر من مرض فيروس كورونا نفسه، قائلا : “لأننا بدل من أن نواجه المرض، نتصدي للشائعات التي تستهلك الموارد وتنهك النظم الصحية”.

وأوضح جابور خلال تصريحاته التي أدلي بها الاثنين بمعهد الصحة العامة بجامعة الإسكندرية، أن معدل الإصابة بالفيروس منهم 78٪ من الحالات تتراوح أعمارهم من 60:30 عام، 51.4٪ ذكور، 48.6٪ إناث، ومعدل الإصابة بالفيروس هناك 81٪ حالات خفيفة، 14٪ حالات وخيمة، و5٪ حالات حرجة.

تنسيق تام بين الصحة العالمة ووزارة الصحة في مصر لمواجهة كورونا

وأكد هناك تنسيق تام بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان في مصر منذ الإعلان عن وجود أول حالة مصابة في مصر على باخرة الأقصر. داخل معهد الصحة العامة لمكافحة فيروس كورونا



وكان المعهد العالي للصحة العامة بجامعة الإسكندرية، نظم ندوة بعنوان”تحليل وضع فيروس كورونا : التحكم في العدوى”.

حضر الندوة الدكتور علاء رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،والدكتور جون جابور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، والدكتورة أمل الصحن، عميد المعهد، والدكتور فهمي شارل، وكيل المعهد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والمجتمع المدني والمحليات ونواب مجلس الشعب.

الفيروس له بالغ الأثر على التداعيات الاقتصادية والسياحية عالميا

وفي هذا الصدد أكد الدكتور علاء رمضان ان هذا اللقاء يعد لقاءا هاما جدا نظرا لوجود ممثل منظمة الصحة العالمية للقضاء على الشائعات الكثيرة والرد على كافة التساؤلات حول فيروس كورونا.

ولفت إلى أنه أصبح من الضروري توحيد جهود كافه الجهات المعنية لنشر الوعي الوقائي بالإسكندرية.

وأكد أن الفيروس له بالغ الأثر على التداعيات الاقتصادية والسياحية التي ظهرت عالميا وإقليميا ومحليا.

فيروس كورونا موضوع الساعة

فيما أكدت الدكتورة أمل الصحن، أن الندوة تناقش موضوع الساعة وهو فيروس كورونا covid_19، ومحاولة العالم اجمع في التصدي للإصابة بفيروس كورونا .

وأشارت إلى أن العالم اليوم أصبح على إتصال اكثر من أي وقت مضى، وهناك الكثير من الدروس المستفادة في أواخر سبتمبر ٢٠١٩ في مدينة ووهان الصينية ومنها على سبيل المثال لا الحصر، ان العالم مازال يفقتر لنظام صحي شامل يمكنه من ردع التهديدات الصحية في مهدها.

وواصلت : “فإذا فشلت سلطات البلد الذي يبدأ فيه منشأ المشكلة، يصبح العالم بأكمله عرضة للخطر، فضلا عن أهمية وجود ابحاث علمية تمثل إطار لمخططات الطوارئ التي تحمي المجتمع بأسره وتجعله اكثر استعدادا واستجابة، وأن يتعافى بشكل أفضل أثناء مواجهة الطوارئ والكوارث الكبري في مجال الصحة العامة، والتأهب والجاهزية للمواجهة وتنتج عن تنسيق وتكامل البحوث العلمية السليمة والبيئة التحتية الشاملة وليس بجهود وزارة الصحة فقط بل كافة الوزارات مثل التعليم والسياحة والصناعة والنقل.،والمراكز البحثية المتخصصة وجهود المجتمع المدني والقطاع الخاص والهيئات الدولية.

وأكدت الصحن ضرورة تبادل المعلومات بشفافية حيث انتشرت في الفترة الأخيرة الكثير من الشائعات المحلية والعالمية عن طرق علاج مجهولة قد تكون ضارة.

وأكدت ضرورة توسيع الدراسة عبر الإنترنت وايضا ال telehealth وهو توزيع الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة عبر تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مما يسمح بالتواصل بين المريض والطبيب عن بعد لتلقي الرعاية والمشورة والتشخيص والمتابعة وكلاهما يقلل من تكلفة تقديم الخدمة التعليمية او الصحية ويقلل من التجمعات والازدحام ويحد من انتشار العدوى. الدكتور فهمي شارل وكيل معهد الصحة العامة

هناك خطة واضحة تضعها القيادة السياسية لتفعيل خطة الطوارئ

فيما أكد الدكتور فهمي شارل أن المعهد العالي للصحة العامة له دور هام في رصد ودراسة ما تم من إجراءات لمواجهة فيروس كورونا وإقتراح التحديثات المستمرة في علوم التأهب والجاهزية لطوارئ الصحة العامة ،ومراجعة التوجيهات والموارد المتاحة والنتائج المستقاه من المراجعات والتقييمات الداخلية،فضلاً عن ملاحظات الخبراء الموضوعية عن الممارسات التي تمت والتعاون بين مختلف الكيانات الحكومية مثل الوزارات والجامعات والهيئات الدولية والمجتمع بأسره

وأشار شارل إلى أن هناك خطة واضحة تضعها القيادة السياسية لتفعيل خطة الطوارئ وتدريب مقدمي الخدمات الطبية على التعامل مع كافة الحالات المشتبه بها.

وفي سياق ذات صلة أكدت الدكتورة جاكلين عازر ، أنه تم عقد ورشة تدريبية توعوية حول فيروس كورونا المستجد ونظمتها محافظة الإسكندرية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، بمبني الديوان العام، لتدريب ٥٠٠ فرد من المسئولين بإدارات الإعلام والتربية السكانية وإدارة التثقيف الصحي بجميع مناطق مديرية الشئون الصحية بالمحافظة.

ووفقا لعازر، تضمنت الورشة؛ التعريف بالفيروس، وطبيعة انتقاله وطرق الوقاية وإجراءات وزارة الصحة وكيفية توصيل المعلومة الصحيحة البسيطة للمواطنين عن الفيروس.

وأوضحت عازر أنه شارك في الورشة التدريبية أعضاء من مراكز معلومات التنمية المحلية التابعين للمحافطة وذلك تمهيدا للحملة التوعوية الكبري التي ستطلقها محافظة الإسكندرية بتوجيهات محمد الشريف محافظ الإسكندرية، والتي تتم بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوعوية المواطنين علي مستوي المحافظةمؤكدة أن هناك متابعة دورية للتقارير التي يعدها هؤلاء المتدربين.