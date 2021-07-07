ممثل الشركة اليابانية يشكر قناة السويس على تعويم السفينة البنمية وعبورها

أشاد بالعلاقة القوية بين الشركة وأسطولها البحري وهيئة قناة السويس

أكد ممثل مالكي السفينة البنمية “ايفر جيفين” الياباني خلال كلمة مسجلة أن وباء كورونا حال دون وصوله إلى مصر للمشاركة في احتفال مغادرة السفينة لقناة السويس.

وأضاف أنه من مدينة امباري اليابانية ونيابة عن الشركة، يشكر هيئة قناة السويس والشعب المصري للمساعدة الناجزة والمتميزة في تعويم السفينة والعمل على مدار اليوم لضمان عبور السفينة بسلام.

وأشاد بالعلاقة القوية بين الشركة وأسطولها البحري وهيئة قناة السويس، وأكد كلامه الممثل القانوني للشركة المالكة، فاز بير محمد مشيدًا بالمحامي خالد أبو بكر الممثل القانوني لقناة السويس والذي أجرى تفاوضات جادة ومتميزة.