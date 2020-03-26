ممثل الشئون الخارجية للاتحاد الأوروبي : فيروس كورونا سيعيد تشكيل عالمنا

قال جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، إن فيروس كوفيد-١٩ سيعيد تشكيل عالمنا. أضاف في مقال وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ،بعنوان " جائحة فيروس كورونا والعالم الجديد الذي يخلقه" ، أنه لا نعرف…

قال جوزيب بوريل ، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، إن فيروس كوفيد-١٩ سيعيد تشكيل عالمنا.

أضاف في مقال وزعته سفارة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ،بعنوان ” جائحة فيروس كورونا والعالم الجديد الذي يخلقه” ، أنه لا نعرف حتى الآن متى ستنتهي الأزمة.

ولكن يمكننا أن نكون على يقين أنه في الوقت الذي سيحدث فيه ذلك، سيبدو عالمنا مختلفًا تمامًا.

وتابع : سوف يعتمد مدى الاختلاف على الخيارات التي نتخذها اليوم.

وقال إن أزمة كوفيد-١٩ ليست حربًا ولكنها “تشبه الحرب” من حيث أنها تتطلب تعبئة وتوجيه الموارد على مستويات غير مسبوقة.

وأضاف إن التضامن بين الدول والاستعداد لتقديم التضحيات من أجل الصالح العام أمران حاسمان.

وتابع أنه فقط من خلال التكاتف والتعاون عبر الحدود يمكننا التغلب على الفيروس واحتواء عواقبه – ولدى الاتحاد الأوروبي دور رئيسي يقوم به.

وقال إنه كان هذا هو الموقف الواضح والموحد لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عندما ناقشنا الأزمة في ٢٣ مارس عبر الفيديو كونفرانس.

وتابع : يقال أحيانًا إن الحروب لا تربح من خلال التكتيكات أو حتى الإستراتيجيات، ولكن من خلال اللوجستيات والاتصالات. يبدو هذا صحيحًا بالنسبة لكوفيد-١٩ أيضًا: هؤلاء الأفضل في تنظيم الاستجابة، والاعتماد بسرعة على الدروس المستفادة من جميع أنحاء العالم، والتواصل بنجاح تجاه المواطنين والعالم الأوسع، سيخرجون أقوى.

وذكر أن هناك معركة عالمية من الروايات والسرديات يكون التوقيت فيها عاملاً حاسمًا.

وأضاف : في يناير، كان التأطير المهيمن لهذا هو كونه أزمة محلية في مقاطعة هوبي، تفاقمت بسبب التستر على معلومات مهمة من قبل مسؤولي الحزب الصينيين.

وتابع : كانت أوروبا ترسل الكثير من المعدات الطبية لمساعدة السلطات الصينية التي كانت غارقة في ذلك الوقت.

ومنذ ذلك الحين، خفضت الصين الإصابات المحلية الجديدة إلى أرقام مفردة – وهي الآن ترسل معدات وأطباء إلى أوروبا، كما يفعل الآخرون أيضًا.

وأشار أنه تدفع الصين بقوة برسالة مفادها أنها، على عكس الولايات المتحدة، شريك مسؤول وموثوق.

ولفت إلي أنه في معركة السرد، رأينا أيضًا محاولات لتشويه سمعة الاتحاد الأوروبي على هذا النحو وبعض الحالات التي تم فيها وصم الأوروبيين كما لو كانوا جميعًا حاملين للفيروس.

و بالنسبة لأوروبا، يمكننا أن نتأكد من أن التصورات ستتغير مرة أخرى مع تطور الفاشية واستجابتنا لها، ولكن يجب أن ندرك أن هناك مكونًا جيوسياسيًا يتضمن صراعًا على النفوذ من خلال التلفيق و “سياسة الكرم”. مسلحين بالحقائق، نحن بحاجة للدفاع عن أوروبا ضد من يذمها.

أضاف : هناك أيضًا معركة سرديات داخل أوروبا و من المهم أن يظهر الاتحاد الأوروبي أنه اتحاد يحمي وأن التضامن ليس عبارة فارغة.

وذكر أنه بعد الموجة الأولى التي احتلت فيها السلطات الوطنية مركز الصدارة، أصبح الاتحاد الأوروبي الآن في المقدمة من خلال إجراءات مشتركة على جميع المسارات التي مكنته الدول الأعضاء من العمل فيها: من خلال الشراء المشترك للمعدات الطبية الحيوية والتحفيز الاقتصادي المشترك والتخفيف الضروري للقواعد المالية وتلك الخاصة بدعم الدولة.

بالإضافة إلى ذلك، يشمل دور الاتحاد الأوروبي مكونًا خارجيًا كبيرًا.

وأشار أن يتم مساعدة الدول الأعضاء في جهودها القنصلية ونساعد في إعادة الأوروبيين العالقين إلى وطنهم.

وقال إنه على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي ، مكنت الجهود المشتركة في المغرب من عودة حوالي ٣٠ ألف مواطن من الاتحاد الأوروبي إلى بلادهم. هذا يدل على أننا يمكن أن نحقق نتائج معًا.

وتابع أنه لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به وفي جميع أنحاء العالم، تم تسجيل حوالي ١٠٠ ألف مسافر أوروبي في السفارات أو القنصليات، لكن الرقم الحقيقي لأولئك الذين يحتاجون إلى العودة إلى الوطن أعلى بكثير.