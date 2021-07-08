سيـــاســة

ممثل الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن بخصوص سد النهضة: لدينا مخاوف من سنوات الجفاف جراء الملء الثاني

كل الدول التي تشارك في نهر النيل لديها حقوق وواجبات يجب العمل من خلالها
محمد مجدي 9:28 م, الخميس, 8 يوليو 21 9:28 م, الخميس, 8 يوليو 21

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قال الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن الدولي المنعقد الآن في نيويورك بشأن سد النهضة، إن إثيوبيا لم تتوصل لأي اتفاقيات مع دولتي المصب مصر والسودان وذلك على مدار السنوات الماضية.

وأضاف الأمين العام أنه يجب التوصل إلي إتفاق ملزم قانوني لجميع الأطراف بشأن عملية سد النهضة وملء السد ونحن بانتظار نتائج الجهود المبذولة.

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وتابع أن هناك مخاوف لدينا بشأن سنوات الجفاف جراء عملية الملء الثاني لسد النهضة، كما أن كل الدول التي تشارك في نهر النيل لديها حقوق وواجبات يجب العمل من خلالها.

كانت مصر والسودان تقدما بطلب إلي مجلس الأمن لبحث أزمة سد النهضة الأثيوبي، وذلك بعد قيام أديس أبابا ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة بشكل أحادي دون التوصل إلي إتفاق مع دولتي المصب.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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