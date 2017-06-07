ممثل اتحاد العمال من جنيف: سنكشف خيوط المؤامرة أمام البرلمان

إيمان عوفأصدر محمد وهب الله، رئيس فريق العمال المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، بيانًا يوضح بعض الملاحظات وردود الفعل على قيادات لجنة المعايير الدولية بالمنظمة بإدراج مصر على القائمة القصيرة للملاحظات (القائمة السوداء)، ويوضح حقيقة موقف مصر من هذا المؤتمر.يشار إلى أن مؤ

إيمان عوف

أصدر محمد وهب الله، رئيس فريق العمال المصري المشارك في مؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا في جنيف، بيانًا يوضح بعض الملاحظات وردود الفعل على قيادات لجنة المعايير الدولية بالمنظمة بإدراج مصر على القائمة القصيرة للملاحظات (القائمة السوداء)، ويوضح حقيقة موقف مصر من هذا المؤتمر.

يشار إلى أن مؤتمر العمل الدولي تنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، ويحضره 4000 مشارك حول العالم.

جاء في البيان: “تابعت بمزيد من الحزن والأسى الحملة التي يقودها البعض للإعلان عن شماتتهم وتهليلهم لوضع اسم مصر على ما يسمى (القائمة السوداء) بمنظمة العمل الدولية، ومحاولاتهم المستميتة لخداع الرأي العام في مصر بالترويج لشائعات مغرضة”.

وسوف نكشف النقاب عن بعض الحقائق التي أحاطت بهذا الموضوع في هذا البيان، ونرجئ كشف الباقي منها إلى ما بعد انتهاء أعمال المؤتمر الدولي، وذلك على النحو التالي:



أولاً: لا تعرف منظمة العمل الدولية ما يسمى بالقائمة السوداء، والتي يتم الترويج لها في مثل هذا التوقيت من كل في مصر من البعض، وإنما توجد قائمة تسمى بالقائمة المطولة تضم عدد 40 دولة من دول العالم نتيجة بعض الملاحظات بشأن تطبيقها لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها، ثم يتم اختصار هذا العدد من الدول إلى عدد 24 دولة فقط تضمها قائمة تسمى بالقائمة المختصرة أو المصغرة للدول المدعوة أن تقدم معلومات للجنة المعايير الدولية، وبالتالي فليس هناك ما يسمي بالقائمة السوداء أو البيضاء التي تروج لها الشائعات التي أطلقها بعض المتآمرين على الوطن، هذا فضلاً عن أن عملية اختيار الدول للانضمام إلى هذه القائمة لا تخضع لأية معايير موضوعية، وإنما يكتنف هذا الأمر أهدافا وأسبابا سياسية أخرى.



ثانيًا: لا توجد أى انتهاكات جسيمة لمعايير العمل الدولية التي صدقت عليها مصر، والحقيقة هي التي أعلنتها لجنة المعايير الدولية التابعة لمنظمة العمل الدولية في تقريرها الأخير المعروض على المؤتمر الدولي حاليا بأن مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية يراعى الملاحظات التي وضعتها لجنة المعايير الدولية حول موائمة التشريعات الوطنية للاتفاقيات الدولية.



ثالثًا: غاية الأمر في حالة الدول التي شملتها القائمة المختصرة أو المصغرة بعد مناقشة الملاحظات المتعلقة بكل حالة على حدة في اجتماعات لجنة تطبيق معايير العمل الدولية بحضور ممثلي أطراف العمل الثلاثة (الحكومات – أصحاب الأعمال – العمال) والاستماع إلى ردود الحكومات، هو منحها مهلة أو الوقت الكافي لتلافي هذه الملاحظات، وذلك وفقاً للظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل دولة من هذه الدول.



رابعًا: من دواعي العدل والإنصاف الإقرار بأن الحكومة المصرية قد دعت أكثر من مرة إلى إجراء حوار اجتماعي موسع شارك فيه ممثلين عن كل الاتحادات والنقابات العمالية دون استثناء، وكذا ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال ومسئولين بمكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما حضرت جانبا منه كارين نائب مدير قسم معايير العمل الدولية، حيث أدارت حوارا مطولا حول مشروع قانون المنظمات النقابية من أجل الوصول إلى صيغة توافقية، تتلاقى فيه ملاحظات مكتب العمل الدولي على بعض مواد قانون النقابات العمالية الحالي، والخروج بمشروع قانون يتم التوافق عليه بين الشركاء الاجتماعيين في مصر.



خامسًا: الأمن القومي المصري خط أحمر لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزه تحت أي دعاوى أو حجج واهية لتنفيذ أجندات خارجية مغرضة لا تهدف إلى الصالح العام واستقرار الأوضاع بهذا الوطن الغالي.



سادسًا: كافة الحقائق الأخرى سوف نكشفها كاملة أمام الرأي العام في مصر لفضح خيوط المؤامرة التي يقودها البعض ومن يساندهم للإساءة إلى مصرنا الحبيبة وتشويه صورتها داخليا وخارجيا، وذلك من خلال بيان سوف نلقيه بمشيئة الله تعالى أمام السادة نواب الشعب بمجلس النواب فور الانتهاء من أعمال المؤتمر الدولي والعودة إلى مصر… تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.