ممثلو وسائل إعلام أجنبية عن سجن برج العرب: «توجد خدمات غير متوفرة بالخارج» (فيديو)

خلال زيارة تفقدوا فيها أحوال السجناء المعيشية وتقديم الرعاية لهم.

نظمت وزارة الداخلية زيارة لممثلي وسائل الإعلام الدولية ومؤسسات حقوقية إلى سجن برج العرب للوقوف على أحوال السجناء وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع.

وأتاحت الوزارة إجراء لقاءات ومناقشات مع السجناء وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، للوقوف على أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” تقريرًا مصورًا عن أوضاع السجناء داخل سجن برج العرب، وآراء ممثلي وسائل الإعلام الدولية في رعايتهم.

وقال جورينسن خان رئيس مكتب وكالة وورلد 24 نيوز بمصر: “إننا في تلك الزيارة قد رأينا من الخدمات التي ربما لا توجد خارج السجون، وهذا شئ جيد”.

وأضاف: “نسمع أشياءً كثيرة عن السجون وما يحدث بها من مشاكل ولكن الواقع قصة مختلفة تمامًا”، مطالبًا بالذهاب للسجون المصرية ليتفهموا حقيقة ما يحدث ورؤية الصورة الحقيقية.

وأضاف الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من اللافت للنظر أن هناك تطورًا كبيرًا في انفتاح مصلحة السجون ووزارة الداخلية على الصحافة العالمية.

وتفقد الوفد مستشفى سجن برج العرب والمطابخ، والملاعب الرياضية والمغسلة والمخبز والمكتبة ومصنع الأثاث الداخلي، واستمعوا لبعض الحالات المرضية التي تتلقى العلاج.

وأشادوا بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمعدات الطبية، قائلين: “المعدات الطبية على أعلى مستوى، وكل شئ منظم بشكل جيد، مع وجود المطهرات وارتداء الكمامات الطبية حرصًا على سلامتهم”.

وأضاف ممثلي وسائل أجنبية: “أن كل الأمور كانت جيدة وإيجابية بعد مقابلة السجناء حيث تحسب لمصر وإدارة السجن”.