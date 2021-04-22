سيـــاســة

ممثلو وسائل إعلام أجنبية عن سجن برج العرب: «توجد خدمات غير متوفرة بالخارج» (فيديو)

خلال زيارة تفقدوا فيها أحوال السجناء المعيشية وتقديم الرعاية لهم.
أماني عوض 10:52 م, الخميس, 22 أبريل 21 10:52 م, الخميس, 22 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

نظمت وزارة الداخلية زيارة لممثلي وسائل الإعلام الدولية ومؤسسات حقوقية إلى سجن برج العرب للوقوف على أحوال السجناء وتفقد أوجه الرعاية المقدمة لهم، في ظل تطبيق السياسة العقابية الحديثة التي تهدف لتأهيلهم ودمجهم مع المجتمع.

وأتاحت الوزارة إجراء لقاءات ومناقشات مع السجناء وممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، للوقوف على أوضاعهم المعيشية والصحية لنقل صورة حقيقية عن الرعاية المقدمة لهم.

ونشرت وزارة الداخلية عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب” تقريرًا مصورًا عن أوضاع السجناء داخل سجن برج العرب، وآراء ممثلي وسائل الإعلام الدولية في رعايتهم.

اقرأ أيضا  القبض على مرتكب فيديو الاعتداء على «كلب» حتى فارق الحياة بالجيزة

وقال جورينسن خان رئيس مكتب وكالة وورلد 24 نيوز بمصر: “إننا في تلك الزيارة قد رأينا من الخدمات التي ربما لا توجد خارج السجون، وهذا شئ جيد”.

وأضاف: “نسمع أشياءً كثيرة عن السجون وما يحدث بها من مشاكل ولكن الواقع قصة مختلفة تمامًا”، مطالبًا بالذهاب للسجون المصرية ليتفهموا حقيقة ما يحدث ورؤية الصورة الحقيقية.

اقرأ أيضا  القبض على المتهم بإشعال النار في جثة متوفية بمقابر حلوان

وأضاف الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه من اللافت للنظر أن هناك تطورًا كبيرًا في انفتاح مصلحة السجون ووزارة الداخلية على الصحافة العالمية.

وتفقد الوفد مستشفى سجن برج العرب والمطابخ، والملاعب الرياضية والمغسلة والمخبز والمكتبة ومصنع الأثاث الداخلي، واستمعوا لبعض الحالات المرضية التي تتلقى العلاج.

وأشادوا بالرعاية الصحية المقدمة للمرضى والمعدات الطبية، قائلين: “المعدات الطبية على أعلى مستوى، وكل شئ منظم بشكل جيد، مع وجود المطهرات وارتداء الكمامات الطبية حرصًا على سلامتهم”.

اقرأ أيضا  وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد الندوة التخصصية لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

وأضاف ممثلي وسائل أجنبية: “أن كل الأمور كانت جيدة وإيجابية بعد مقابلة السجناء حيث تحسب لمصر وإدارة السجن”.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الولايات المتحدة: قوات إريتريا لم تنسحب من إقليم تيغراي الإثيوبي

مصطفى الجُدي 11:45 م, الخميس, 22 أبريل 21

في آخر محطاته الإفريقية.. وزير الخارجية يُسلم رئيس تونس رسالة من السيسي بشأن «سد النهضة»

سمر السيد 10:29 م, الخميس, 22 أبريل 21

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد الندوة التخصصية لإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع

أحمد اللاهوني 7:59 م, الخميس, 22 أبريل 21

«يجب أن تخضع لدراسات بيئية».. السودان يعلن إلغاء مشروعات السدود الكبرى على النيل

محمود خاطر 7:39 م, الخميس, 22 أبريل 21

السيسي يوجه بتسخير كل الإمكانات المصرية لمساعدة ليبيا في تحسين الأوضاع الاقتصادية

هاني جميعي 6:55 م, الخميس, 22 أبريل 21

اقتراح برلماني بترجمة بيانات الحكومة بشأن سد النهضة لأكثر من لغة

ياسمين فواز 3:51 م, الخميس, 22 أبريل 21