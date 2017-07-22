ممثلو مدابغ مجري العيون يكشفون فساد النقل للروبيكي

ينظم أصحاب الورش والمدابغ بسور مجري العيون مؤتمرًا غدًا، لتوضيح آخر التطورات الخاصة بآلية النقل لمدينة الروبيكي، بالإضافة إلى عرض أهم الأوراق الخاصة بالفساد في لجنة الحصر الحالية، والتي تقدم بها المتضررون ببلاغات إلى الرقابة الإدارية.

من جانبه، قال خالد الخلقي، عضو غرفة الدباغة والمتحدث باسم المتضريين، إن العاملين وأصحاب الورش والمصانع يدعمون توجهات الدولة الحالية بوجود مناطق صناعية متخصصة، وعلي رأسها منطقة صناعية لدباغة الجلود بالروبيكي.

وأكد أن مايحدث في الفترة الحالية من آلية النقل تطرح عددًا كبيرًا من التساؤلات، والتي أبرزها ” لماذا يستفيد رئيس الغرفة بـ 13 ألف متر بالروبيكي في الوقت الذي تبلغ فيه مساحة مدبغتة بمجري العيون فقط 487 مترا وفق حصر 2009.

وأشار إلى أن آلية النقل للروبيكي لاتسمح للمصنعين بالتوسع في الوقت الحالي نظرًا لصغر المساحات، بالإضافة إلى وجود مشكلات حقيقة في المساحات، بسبب فساد لجنة الحصر الحالية، مؤكدًا أن المؤتمر سيعرض كل النقاط بالمستندات.

وأضاف أن المؤتمر سيتواجد به ممثل لأكثر من 1000 مدبغة متضررة من مجلس إدارة غرفة دباغة الجلود، والتي يرأسها محمد حربي، مؤكدًا أنهم خاطبوا جميع الجهات، وعلي رأسها وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في المهندس طارق قابيل، ومستشار الوزير ياسر المغربي.

من جانبه، قال غريب الفاو، عضو لجنة الحصر من الفترة من 2006 إلى 2013، إن توصيات لجنة الحصر القديمة تقضي بتعويض المستأجر ين بالمدابغ بنسب تصل لـ 30%، وهو مايساهم في الحفاظ علي العمالة الموجوة في مجري العيون، والتي تقدر بـ 250 ألف عامل من المغتربين.

وأكد أن المؤتمر سيستعرض حصر 2009 والذي تستند به وزارة التجارة والصناعة في آلية الحصر الجديدة، بما يخالف للقانون ويتسبب في إهدار للمال العام عن طريق أموال التعويضات، التي يتم صرفها للبعض دون وجه حق.