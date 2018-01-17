ممثلو قطاع التأمين: التشريع الجديد تأثيره ضعيف

❏ حنفى: اختلاف التسعير بين الحكومة والقطاع الخاص أبرز السلبيات ❏ مختار: لا غنى عن دور الشركات التى تخدم ملايين العملاء وأقساطها بالمليارات ❏ صبرى: التداعيات ترتبط بضعف الفوائض لشراء منتجات التأمينمروة عبد النبى ــ الشاذلى جمعةأكد مسئولو شركات تأمين، أن تأثير قانون «الصحى الشامل» على

❏ حنفى: اختلاف التسعير بين الحكومة والقطاع الخاص أبرز السلبيات

❏ مختار: لا غنى عن دور الشركات التى تخدم ملايين العملاء وأقساطها بالمليارات

❏ صبرى: التداعيات ترتبط بضعف الفوائض لشراء منتجات التأمين

مروة عبد النبى ــ الشاذلى جمعة

أكد مسئولو شركات تأمين، أن تأثير قانون «الصحى الشامل» على قطاع التأمين ضعيفا؛ لأسباب لها علاقة بالتدرج فى تطبيق القانون، وجودة الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، مقارنة بالحكومى.

قال محمود حنفى، العضو المنتدب لشركة «اللبناية السويسرية» لتأمينات الحياة التكافلى، إن هناك تأثيرات سلبية طفيفة على شركات التأمين، لا سيما مع إقرار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل الجديد، أبرزها تسعير الخدمات الطبية، لأن هيئة التأمين الصحى الحكومى، التى تسعر برامجها، تختلف عن تسعير شركات التأمين، التى لديها برامج مفصلة، حسب كل عميل، من خلال خبراء اكتواريين، على مستوى عالٍ من الخبرة.

أضاف أن شركات التأمين التى تزاول الطبى، مؤهلة للدخول فى مشروعات علاجية

كبيرة، لما لديها من تجهيزات فنية وتكنولوجية، علاوة على زيادة الطلب على التأمين الطبى الخاص، ، لقصور التغطيات الطبية الحكومية، ما ينفى وجود تأثيرات سلبية كبيرة، يسببها وجود التأمين الصحى الاجتماعى على شركات القطاع الخاص.

واعتبر حنفى أن شركات التأمين لها طريقها الخاص، وسوف تنجح فى التهام الجزء الأكبر من كعكة التأمين الطبى الخاص فى مصر، لا سيما أن أصحاب الأعمال لن يستغنوا عنه بسبب ارتفاع جودة الخدمات المقدمة.

من جهته أكد محمد مختار، رئيس قطاع العلاج الطبى بشركة «مصر للتأمين»، أن تاثير قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، على نشاط التأمين الطبى الخاص، محدود؛ لأن القانون يطبق تدريجيًا على أكثر من 15 عامًا، بجانب أنه يبدأ بالمحافظات الصغيرة، مثل محافظات القناة.

أضاف أن هناك صعوبات فى تطبيق القانون، ومتسائلًا هل يطبق على العاملين بالمحافظة أم المقيمين فقط؟، وإذا كان هناك عاملًا من الصعيد، يعمل فى محافظة السويس، وعنوانه بالبطاقة فى محافظة أسيوط، هل تشمله منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل فى السويس؟ وهل تضاف أسرته التى يعولها فى أسيوط؟ وحال عاد فى إجازته إلى محافظته أسيوط، ومرض، هل يحصل على خدمات التأمين الصحى؟.

أكد أنه لا غنى عن الاستعانة بشركات التأمين، وشركات إدارة الرعاية الصحية بنظام الطرف الثالث TPA ، فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، لإكمال دور الحكومة، والشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويخدم التأمين الطبى ملايين العملاء، ويحصل على مليارات الاشتراكات السنوية، ويقدم خدمات صحية بجودة أفضل من التأمين الصحى الحكومى، من مستوى المستشفيات الخاصة، ودرجة الإقامة بالغرف، وغرف العمليات، وعدم الانتظار وقتا طويلا، لحين إجراء العملية الجراحية له، جانب تقديم الخدمات المكملة، مثل تركيبات الأسنان، والحشو، وتركيبات النظارات، وغيرها.

أشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل تحتاج إلى نظام تكنولوجى متطور، لربط إدارة الخدمة، مع شبكة مقدمى الخدمات «أون لاين» للتحكم فى الموافقات، والمطالبات، ومعدل الاستهلاك، والاستخدام، وهو غير متوفر حاليا.

أشار شريف صبرى، مدير إدارة تعويضات الطبى بشركة «رويال» للتأمينات العامة، إلى أن شركات التأمين لديها عدة تحفظات على قانون «الصحى» الجديد، أهمها أن مواد القانون الخاصة بمشاركة جهات أخرى، التعاقد معها لن يتناسب مع شركات التأمين، أو نظام تسعيرها، أو اشتراطاتها الكلية، ما يعد حظر مقنن لها بالمشاركة داخل القانون.

أضاف أن شركات التأمين فرصتها ضعيفة للمشاركة فى القانون الجديد، الذى لم تصدر لائحته التنفيذية بعد، بسبب عدم قبولها بأسعار اللجان التابعة لهيئة التأمين الصحى، من خلال الهيئة المسئولة عن التعاقد، التى تنبثق عنها علاوة على عدم وضوح البرامج، التى يمنحها التأمين الحكومى للمواطنين، وما إذا كانت برنامج موحدة أو عدة برامج تقدم مزايا تصاعدية، أم يكون لكل جهة برنامج مفصل.

أوضح أن شركات التأمين تتعامل بقوائم تسعيرها الخاصة، ومستوى مقدمى خدمة معين، ما يدفعها للإحجام عن الدخول فى برنامج التأمين الصحى الحكومى، التى يشوبها القصور، متحفظًا على فرض الدولة على كل مواطن بشكل إجبارى خصم قيمة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى، بصورة شهرية، علاوة على تحمل أصحاب الأعمال عن العاملين 4%، نظير خدمات التأمين فضلًا عن بعض الرسوم الأخرى لتوفير موارد، واشتراكات تكلفة الرعاية الطبية الحكومية، ما يؤثر سلبًا، بتعجيزه عن شراء أى منتج تأمينى خاص، بسبب التهام اشتراطات القانون أى فائض منه، واستحالة خفض شركات التأمين قيمة القسط العادل للعميل، بهدف جذبه ليتسبب فى إحداث خسائر للطبى، الذى يحقق هامش ربح متواضع بشركات التأمين.