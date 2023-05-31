ممثلو «الصحة» يشهدون احتفالية «سانوفي» للأدوية بمناسبة 60 عامًا لها بمصر

شهد الدكتور أحمد السبكي؛ رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية مساعد وزير الصحة والسكان المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، احتفالية شركة سانوفي بمناسبة مرور 60 عامًا على تواجدها بمصر، بحضور عدد من كبار المسئولين من هيئات الصحة من القطاع الحكومي والخاص، وشركاء النجاح في القطاع الصحي بمصر.

ووجه السبكي التهنئة لشركة سانوفي لمرور 60 عامًا على تواجدها بمصر، مثمّنًا دورها في رفع مستوى الخدمة المقدمة للمريض المصري من خلال إنتاج الأدوية المميزة لأمراض السكري والقلب والأوعية الدموية والأورام والمناعة والتصلب المتعدد والأمراض النادرة واللقاحات، والالتزام في تطبيق أعلى معايير التصنيع والسلامة والجودة العالمية، مما يساهم في تحقق التطور وتحسين حياة المرضي والارتقاء بمنظومة الرعاية الصحية في الدولة، علاوة على المشاركة المجتمعية للشركة في الكثير من المبادرات الصحية، لتحقيق أهدافها الإستراتيجية المتسقة مع الرؤية المصرية في توفير الرعاية الصحية الآمنة للمواطنين والحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

وأشار إلى تعاون مشترك بين هيئة الرعاية الصحية وشركة سانوفي لإطلاق تطبيق لرعاية مرضى (الإكزيما) Atopic Dermatitis يعمل بالذكاء الاصطناعي، لافتًا إلى توجه الدولة المصرية في تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص كشريك أساسي في تطوير مختلف القطاعات في مصر، وأهمها قطاع الرعاية الصحية، ولافتًا إلى أنه النهج الذي تنتهجه هيئة الرعاية الصحية لتحقيق أهدافها الإستراتيجية نحو الانفتاح لتبادل الخبرات والاستفادة من جميع التجارب الناجحة وتعزيز التعاون لتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر بمعايير عالمية.

وأكد السبكي على أن الدولة المصرية تشجع الاستثمار في قطاع الدواء للشركات الوطنية والأجنبية، مشيرًا إلى أن التأمين الصحي الشامل يدعم الابتكار والتنافسية في تقديم أفضل العلاجات للمصريين، ولفت إلى أهمية توطين صناعة الدواء كهدف إستراتيجي للدولة لضمان حصول المريض على الدواء الآمن والفعال ذو الجودة وبأقل تكلفة ممكنة، ووضع مصر في مصاف الدول الكبرى والمتقدمة في الصناعات الدوائية وتشجيع وجذب الاستثمارات في مجال التصنيع الدوائي بمصر.

ونوّه إلى أهمية التوجه للرعاية الصيدلية الخضراء الآمنة والمستدامة من خلال تطبيق الممارسات الصديقة للبيئة في جميع جوانب العمل الصيدلي، بما يهدف إلى تحسين صحة الإنسان والبيئة والمجتمع وتعزيز تنفيذ توصيات مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، وتابع أن مصر تمتلك أدوات استثمارية جاذبة في القطاع الدوائي، معربًا عن تطلعه لبناء مراكز لشركة سانوفي لتعزيز الابتكار والبحوث الطبية في المجالات الدوائية، وأن تصبح مصر مركزا لـ”سانوفي” في القارة الإفريقية.