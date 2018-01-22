ممثلة بورنو تفضح علاقتها الجنسية مع ترامب

خالد بدر الديننشرت مجلة إن تاتش التابلويد الأمريكية المتخصصة فى أخبار المشاهير فى عددها الأسبوعى الأخير إن ممثلة البورنو ستورمى دانييلز كانت على علاقة جنسية عام 2006 مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت الأسبوع الماضى إن مايكل كوهين كبير المحامين بشركة ترامب أورج

خالد بدر الدين

نشرت مجلة إن تاتش التابلويد الأمريكية المتخصصة فى أخبار المشاهير فى عددها الأسبوعى الأخير إن ممثلة البورنو ستورمى دانييلز كانت على علاقة جنسية عام 2006 مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال نشرت الأسبوع الماضى إن مايكل كوهين كبير المحامين بشركة ترامب أورجانايزيشن لحوالى عشر سنوات أجرى مقابلة مع محامى ستورمى قبل أسابيع من حملة الرئيس ترامب للانتخابات الرئاسية فى عام 2016 فى اتفاق غير معلن ليدفع لها 130 ألف دولار مقابل أن تكتم سر معاشرة ترامب الجنسية معها.

وذكر موقع بيزنس إنسايد أن المجلة التى عقدت مقابلة مع الممثلة التى اسمها الحقيقى ستيفانى كليفورد عام 2011 ونشرتها كاملة يوم الجمعة الماضى أن ستيفانى قابلت الملياردير دونالد ترامب أثناء مباراة جولف المشاهير فى منطقة ليك تاهو فى مانهاتن بنيويورك، وأنها أثارت إعجابه فدعاها لحضور حفلة خاصة فى جناحه بالفندق.

وروت ستورمى أن ترامب بعد أن قضى ليلة معها استدعى الحارس الخاص له بين روثليسبيرجر لاعب كرة القدم الأمريكية بفريق بيتسبرج ستيلرز ليرافقها للفندق الذى تقيم فيه، وأنه ظل معها حتى أوصلها لحجرتها.

وكان بين روثليسبيرجر الذى يفخر بأنه على صداقة طويلة مع ترامب واجه تهمتى اغتصاب عندما اتهمته سيدتان بأنه اغتصب كلا منهما فى تواريخ مختلفة عام 2008 فى غرفته بالفندق أثناء مباراة جولف المشاهير فى منطقة ليك تاهو أيضا عام 2008، ولكن تم تسوية القضيتين وديا عام 2012.

ويواجه الرئيس ترامب عشرات الادعاءات بالعلاقات الجنسية يرجع تواريخها لأكثر من 20 سنة، ولكن لم يثبت حتى الآن أنه اغتصب أى سيدة أو أنه عاشرها جنسيا رغما عنها، وأن كل علاقاته الغرامية كانت برضى السيدات، كما أكدت صحيفة وول ستريت جورنال.

ورغم أن ستورمى فازت بعدة جوائز كممثلة ومخرجة لأفلام البورنو والمناظر العارية الإباحية إلا أنها فى عام 2009 دخلت عالم السياسة وتحدت السيناتور دافيد فيتر الذى اتهمها بأنها تمارس الدعارة على مقعده فى مجلس النواب، رغم أنها اعترفت أنها ليست أفضل شخص لهذا المقعد، ولكنها تؤكد أنها أفضل منه مرتين.