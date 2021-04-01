اقتصاد وأسواق

مليون و492 ألفا إجمالي الرسوم المحصلة بجمارك الدخان بالقاهرة مارس الماضي

5 حاويات دخان تم تداولها بجمارك الدخان بالقاهرة
السيد فؤاد 1:08 ص, الجمعة, 2 أبريل 21 1:08 ص, الجمعة, 2 أبريل 21

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قالت مصلحة الجمارك إن إجـمالي الضرائب والرسوم المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس بلغت 204 ملايين و492 ألف جنيه.

وأضافت المصلحة أن عدد الحاويات الواردة للإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، برئاسة محمد إبراهيم مصطفي إسماعيل، مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان، خلال شهر مارس بلغت 5 حاويات دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخـزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية،

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وأضاف محمد إبراهيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة، أنه بلغت كمية البضائع عدد 495 طردا بوزن إجمالي 107 أطنان 143 كيلوجرام،ا كما تـم الإفراج عــن 153 شـهادة سحب جزئية بعدد 14 آلاف و335 طـردا بوزن إجمالي 2410 أطـنان و411 كيلو جراماز

وبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة بالإدارة العامة لجمارك الدخان بالقاهرة خلال شهر مارس 24 مليونا و831 ألفا و512 جنيها وإجمالي الغرامات 67 ألفا و776 جنيها.

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بينما بلغ إجـمالي الضرائب على القيمة المضافة المحصلة خلال نفس الفترة 166 مليونا 665 ألفا وإجمالي الضرائب والرسـوم المحصلة لحساب غرفة الأدخنة 904 آلاف و519 جنيها وإجمالي المصاريف الإدارية والدمغات المحصلة 10 آلاف جنيه ورسم الموارد المالية للدولة 4 ملايين و412 ألف جنيه.

وخـلال الفترة نفسها بلغ إجمالي قيمة صادرات الدخان بجمرك الصادر بالإدارة العامــة لجمارك الدخان بالقاهــرة 8 ملايين و12 ألف جنيه.

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بقلم السيد فؤاد

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