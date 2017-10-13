مليون مريض مصرى مصابون بضعف عضلة القلب

أحمد صبرىكشف الدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة ورئيس مجموعة عمل قصور عضلة القلب، أن عدد المصريين الذين يعانون قصورًا أو ضعفًا فى عضلة القلب وصل إلى مليون نسمة.وأوضح، فى كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية للقلب، أن حجم الإنفاق المحلى على مرضى ضعف عضلة القرب وصل إلى 2% من النا

أحمد صبرى

كشف الدكتور مجدي عبد الحميد، أستاذ أمراض القلب بجامعة القاهرة ورئيس مجموعة عمل قصور عضلة القلب، أن عدد المصريين الذين يعانون قصورًا أو ضعفًا فى عضلة القلب وصل إلى مليون نسمة.





وأوضح، فى كلمته بمؤتمر الجمعية المصرية للقلب، أن حجم الإنفاق المحلى على مرضى ضعف عضلة القرب وصل إلى 2% من الناتج القومى، مؤكدًا أن معظم الأموال التى تُنفق على هؤلاء المرضى تكون فى كثرة ترددهم على المستشفيات.

وأكد أن 60% من المرضى المصابين بضعف عضلة القلب يصابون بالاكتئاب نظرًا لعدم قدرتهم على العمل والتعب المستمر وعدم القدرة على النوم على الظهر.