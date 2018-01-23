مليون مبرمج عربى تخطر الطلاب الفائزين بمواعيد الدورات

محمد فتحى:بدأت مبادرة "مليون مبرمج عربى"؛ والذى أطلقها مؤخرا حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد، لتدريب مليون شاب عربى على البرمجة لتمكين الشباب العربي من تقنية العصر وأدواته الأساسية ، إخطار الطلاب الفائزين بمواعيد الدورات، وذلك من خلال موقع "Udacity" الذى سيتم تدريب الطلاب "أون لاين" من خلاله.وتنقسم

محمد فتحى:

بدأت مبادرة “مليون مبرمج عربى”؛ والذى أطلقها مؤخرا حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد، لتدريب مليون شاب عربى على البرمجة لتمكين الشباب العربي من تقنية العصر وأدواته الأساسية ، إخطار الطلاب الفائزين بمواعيد الدورات، وذلك من خلال موقع “Udacity” الذى سيتم تدريب الطلاب “أون لاين” من خلاله.

وتنقسم المبادرة إلى أربعة مسارات للتعلم، أتاحت لكل متقدم اختيار مسار واحد منهم، وهى تطوير المواقع الإلكترونية، تطوير صفحات المواقع الإلكترونية، تحليل البيانات، تطوير تطبيقات الآندرويد، علما بأن المسارات كلها مجانية، ويمكن للطالب اختيار التعلم باللغة العربية أو الإنجليزية.

و تم تقسيم الدورات إلى عدة مراحل، تم تقسيم الطلاب الفائزين عليها، وتبدأ المرحلة أو الورشة التدريبية الأولى اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة ثلاثة شهور، على أن تتبعها الورشة التالية لنفس المدة وهكذا.

وتكفل موقع “Udacity” للتدريب عن بعد، الشريك الإستراتيجى للمبادرة، والذى يعد المصدر الأول للباحثين عن العلم، خاصة في المجال التكنولوجي، بمهمة تدريب الطلبة “أون لاين”، وسوف يحصل المتدربون على شهادة تقدير عند إتمامهم للبرنامج و ستكون هناك جوائز قيمة لأفضل مدربين في المبادرة تحدد بناء على مشاركتهم و أدائهم في مساعدة الطلبة.

ودخلت المبادرة في شراكة مع موقع “Bayt.com ” الذي يقدم خدمات التوظيف، للمساعدة في بناء ملفات الطلاب لتعريفية عبر الإنترنت، وتدريبهم وإرشادهم للتواصل مع أصحاب العمل للعثور على الوظيفة التي يحلمون بها، وسيتواصل الموقع مع كل متقدم سجل بنجاح في مبادرة مليون مبرمج عربي، ليعرض عليهم دورة في إستراتيجية التوظيف عبر الإنترنت وإرشادات كتابة السيرة الذاتية مجاناً، وهو ما سوف يمكنهم من تحسين ملفهم التعريفي عبر الإنترنت والتميز وسط الآخرين وبالتالي يحصلون على فرصة أكبر مع أصحاب العمل المحتملين.

و ستقدم “منصة الوظائف” للمتقدمين مزيداً من التواصل المحتمل مع أصحاب العمل على مستوى المنطقة، وذلك بدعم من أكثر من 300 فريق عمل متخصص.

وفى نهاية الدورة، سيتم اختيار 1000 طالب للتسجيل في دورات “Nanodegree” لدى “Udacity ” وسوف يقدم لهم موقع “Bayt.com ” لهم حسابات مميزة، وهو ما سيزيد من احتمالات تواصلهم مع أصحاب العمل المحتملين، كما سيضمن للعشرة الأوائل الحصول على وظائف عبر شبكة “Bayt.com” من كبرى المؤسسات على مستوى المنطقة.