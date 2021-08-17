مليون طن خام نمو فى الطاقات التكريرية لمعمل أسيوط

سجل معمل تكرير أسيوط زيادة فى الطاقات الإجمالية الخاصة به بما يقارب مليون طن بنهاية العام المالى الماضى.

ووفقا لأحدث إحصاءات وزارة البترول، التى اطلعت عليها «المال»، بلغت طاقات تكرير المعمل بنهاية العام المالى الماضى نحو 4.3 مليون طن من البترول الخام، مقابل نحو 3.3 مليون طن خلال العام السابق عليه.

وقال مسئول وثيق الصلة بشركة تكرير أسيوط لـ«المال» إن الشركة تسعى بكل مجهوداتها لتنفيذ إستراتيجية وزارة البترول فى تحقيق الاكتفاء الذاتى لمحافظات الصعيد من المنتجات البترولية.

وأضاف أن التشغيل التجريبى لمجمع النافتا لإنتاج البنزين عالى الأوكتان، والذى تم نهاية العام الماضى، يبشر بارتفاع مرتقب فى معروض المشتقات والمنتجات النفطية الموردة لكامل محافظات الصعيد.

يشار إلى أن التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول تبلغ حوالى 450 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية 800 ألف طن سنوياً من البنزين بأنواعه المختلفة.

وأوضح المسئول أن المجمع يستهدف إنتاج البنزين بكل أنواعه المختلفة، فضلا عن البوتاجاز لتلبية كل احتياجات السوق المحلية بمحافظات الجنوب.

وأشار إلى أن ذلك المجمع يعد جزءا من استراتيجية متكاملة وخطة عمل تتبناها وزارة البترول وشركاتها وتسابق الزمن لتنفيذها، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتى من البنزين والسولار خلال عام 2023.

ولفت المسئول إلى أن مشروعات تحديث وتطوير معامل التكرير على مستوى الجمهورية، خفضت بشكل ملحوظ من حجم استيراد البنزين والسولار.

وتراجعت الكميات المستوردة من البنزين والسولار من 10 ملايين طن خلال عام 2016، بقيمة 4.5 مليار دولار، إلى 3.5 مليون طن مستهدفة بنهاية 2020 قيمتها 1.5 مليار دولار.

وشدد المسئول على أن العمل بمشروعات التكرير الجارى تنفيذها يتم بشكل مكثف تحت إشراف وزارة البترول والثروة المعدنية، رغم كافة التحديات والصعوبات التى مرت بها البلاد فى ظل جائحة كورونا، إلا أن القطاع يسابق الزمن للانتهاء من تلك المشروعات طبقا للتوقيتات والجداول الزمنية المستهدفة.

جدير بالذكر أن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، تفقد منذ أيام سير العمل بالمنطقة الجغرافية البترولية بأسيوط، مؤكداً جهود تطوير ورفع كفاءة المنطقة وإضافة مشروعات واستثمارات جديدة بها بهدف تأمين إمدادات الوقود للسوق المحلية ومشروعات التنمية المستمرة جنوبا.

وأوضح الملا خلال تفقده انتظام أعمال التشغيل التجريبى للمجمع الجديد لإنتاج البنزين عالى الأوكتان بأسيوط، أن المجمع الجديد يمثل إضافة قوية ونجاحاً جديداً لخطط زيادة الطاقة التكريرية التى تنفذها الوزارة فى معامل التكرير بالمناطق الجغرافية البترولية المختلفة بمصر، كما يمثل قيمة مضافة للاقتصاد الوطنى بتقليل فاتورة استيراد المنتجات البترولية وكذلك تخفيف الضغط على الشبكة القومية للطرق بتوفير احتياجات الصعيد من البنزين والتى كان يتم نقلها باللوارى.