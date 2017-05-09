مليون سيارة صادرات المكسيك في 4 شهور

أعلن اتحاد صناعة السيارات المكسيكي، اليوم الإثنين، أن إجمالي صادرات السيارات صعد خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجارى، بأكثر من 15 % لتتجاوز 978 ألفًا و970 وحدة ( حوالى مليون وحدة)، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وجاء فى تقرير اتحاد صناعة السيارات المكسيكي، أن صادرات المكسيك من السيارات ارتفعت بأكثر من 16%، خلال شهر إبريل الماضى، لتتجاوز 228 ألفًا و810 سيارة، بالمقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن المكسيك أنتجت 278 ألفًا و170 وحدة، خلال الشهر الماضي، بزيادة 3.2% عن إنتاجها خلال نفس الشهر من عام 2016.

وأكد تقرير اتحاد صناعة السيارات المكسيكي الصادر، اليوم، أن صادرات السيارات قفزت 20 % إلى الولايات المتحدة الأمريكية -أكبر شريك تجاري للمكسيك- لتتجاوز لتصل إلى 179958 وحدة.