مليون زائر لمنصة «اشترى عقار».. والتعاقد مع أكثر من 120 مطورا

شهدت منصة “اشترى عقار” أول منصة إلكترونية للمطورين العقاريين المصريين والتي أطلقتها شركة اشتري عقار تزايدا في معدلات الإقبال خلال أول شهر من تدشين المنصة.

وبلغ عدد الزائرين للمنصة الإلكترونية، أكثر من مليون زائر خلال الشهر الأول للإطلاق ومن المتوقع ان يتخطى عدد الزائرين حاجز الـ 5 ملايين خلال مائة يوم.

جدير بالذكر، أنه حتى الآن، تعاقدت “اشتري عقار” مع أكثر من 120 مطور عقاري لطرح أكثر من 400 مشروع سكني وتجاري على الموقع.

ويمكن للمطورين من خلال منصة “اشتري عقار” عرض وحداتهم بكافة أنواعها وبيعها للعملاء أونلاين بدون اللجوء لوسطاء حيث يتيح الموقع للعملاء مقارنة الوحدات، وحجز الوحدة المناسبة، ودفع مبلغ جدية الحجز عبر الإنترنت.

في البداية، عبر المهندس هشام الجناينى العضو المنتدب لشركة “اشتري عقار” عن سعادته بإطلاق المنصة، مشير إلى أن عملية شراء العقار أصبحت شديدة التعقيد، وبالأخص للمقيمين في الخارج من المصريين والأجانب، فهناك العديد من الصعوبات التي يواجهها كل من يرغب في الحصول على عقار نتيجة عدم توافر البيانات والمعلومات الصحيحة. ومن هنا جاءت فكرة تدشين منصة متخصصة لعرض وبيع العقارات.

وعن الخطة التوسعية لمنصة “اشتري عقار” أشار أن “اشتري عقار” لديها خطة توسعية في الفترة القادمة تستهدف جذب المزيد من المطورين والعملاء لتطوير سوق العقارات المصري توافقاً مع رؤية وجهود الحكومة المصرية في إنشاء مدن جديدة تواكب احتياجات الكثافة السكانية المرتفعة التي تشهدها البلاد، وكذلك نستهدف تنمية سوق العقارات وفتح باب تصدير العقار والذي يعد موردا مهما من موارد العملة الأجنبية لمصر وذلك من خلال تركيز الحملة التسويقية للمنصة على الأجانب والمصريين المقيمين بالخارج.

وأوضح أن “اشتري عقار” تساعد العملاء فى العثور على الوحدات السكنية أو الإدارية أوالتجارية أو الفندقية المناسبة لهم، كما أنها تمثل أداة مبتكرة تساعد المطور العقاري على زيادة مبيعاته عن طريق إتاحة الحجز والدفع أونلاين لجميع العملاء المحتملين، داخل جمهورية مصر العربية و خارجها.

وتابع :” في ضوء ما يواجهه كل من المشتري والمطور من تحديات؛ تتجاوز “اشتري عقار” مختلف الإشكاليات حيث إنها تعطي للمستخدمين الحرية في التنقل بين مشاريع المطورين المختلفة واتخاذ القرار الأنسب دون أي ضغوطات من مندوبي المبيعات والوسطاء.

كما شدد على أن أي شخص راغب في امتلاك عقار ما عليه إلا الدخول على المنصة الإلكترونية، واختيار الوحدة التي تناسبه من حيث النوع، والسعر، والموقع، والمساحة، والتقسيم الداخلي، ونظام الدفع، وموعد الاستلام، كما يمكن للمستخدم أيضا مقارنة الوحدة مع وحدات أخرى، وحجزها، ودفع مبلغ جدية الحجز أونلاين عبر وسائل مختلفة.

كما نوه “الجنايني” أن هناك 3 طرق يمكن للعملاء الشراء من خلالها: أولا يمكن للعميل تصفح الوحدات المختلفة، والمقارنة بينهم، وحجز الوحدة المرغوبة، ودفع مبلغ جدية الحجز بدون أي تدخل من مندوبي المطورين، كما يمكن للعميل تصفح الوحدات المختلفة وطلب المساعدة من أحد مندوبي المطورين العقاريين المتخصصين والحجز بمساعدتهم.

بالإضافة إلي حق العميل في طلب المساعدة من المساعد الرقمي (Chatbot) والاستفسار عن المعلومات المطلوبة وقيام العميل بالحجز مباشرة بمساعدة الـ “Chatbot” وذلك بفضل استخدام أحدث التقنيات في مجال التجارة الإلكترونية بالشراكة مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر ومنصة فورى يمكن للعميل اختيار الوحدة العقارية ودفع الحجوزات بآمان من خلال بوابة الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

وأضاف أن يميز منصة “اشتري عقار” هي تغطيتها للتجمعات العمرانية الجديدة في أنحاء الجمهورية، مثل: (العاصمة الإدارية، القاهرة الجديدة، القطامية، الشيخ زايد، مدينة 6 أكتوبر، مدن البحر الأحمر، مدينة الجلالة، مدينة العلمين الجديدة، ومنتجعات الساحل الشمالي). معتبرا أن “اشتري عقار” تمثل طفرة في سوق العقارات المصري حيث إن حجم المبيعات المستهدف طبقا للمهندس هشام الجنايني 1.3 مليار جنيه.

وتقدم “اشتري عقار” خدماتها للعملاء من جميع أنحاء العالم في مصر، دول الخليج، أوروبا، والولايات المتحدة. أحد هذه الخدمات هي الاستشارات، عبر مختلف التطبيقات الإلكترونية مثل “واتس آب” و”زووم” وغيرهم على مدار الساعة.