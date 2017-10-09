مليون دولار منحة يابانية لتطوير الأرشفة الإليكترونية للعلامات التجارية



كتب ـ محمد مجدي:



شارك الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين لشئون إدارة الأصول والتجارة الداخلية، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، في اجتماعات الدورة الـ ٥٧ للجمعية العامة لمنظمة الملكية الفكرية العالمية، التي عقدت بجنيف.



وعقد مساعد وزير التموين، عدة لقاءات مع أكثر من ٣٠ مسئولا وقياديا بالمنظمة الدولية لبحث أوجه التعاون في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية.



وناقش مساعد وزير التموين، مع نائب المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية لشئون تكنولوجيا المعلومات، تفعيل الأرشفة الإليكترونية للعلامات والنماذج التجارية خلال الشهر الجاري، بمنحة يابانية بقيمة مليون دولار.



من جانبها أوضحت وزارة التموين في بيان صحفي، اليوم، أن عشماوي عقد لقاء مع رئيس الأكاديمية الأممية للملكية الفكرية، وتم بحث تطوير أفق التعاون المشترك، وتنظيم دورات تدريبية في مجال التشريعات والقوانين المنظمة للحماية الفكرية، وأليات وتطبيقات العلامات التجارية، والنماذج الصناعية المتطورة.



والتقي مساعد وزير التموين، مع نائب رئيس المؤسسة الأممية للملكية الفكرية، لبحث الاستفادة من خبرات المؤسسة الدولية في تطوير النموذج المصري، وتم الاتفاق علي إرسال بعثة من قبل المنظمة خلال الشهر الجاري إلي مصر، للوقوف علي مدي احتياجاها من تقنيات ومساعدات فنية من شأنها ميكنة الدورة المستندية لمكتب العلامات التجارية الذي يضم نحو ٤٠٠ ألف علامة، و٣٠ ألف نموذج صناعي ليصبح المكتب الأكبر في المنطقة العربية والإفريقية أكثر حداثة وتطورا، حتي يعود إليّ لمكانته العالمية التي يستحقها.



كما بحث رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، مع المؤسسة الدولية، الارتقاء بكفاءة العاملين بالمكتب المصري، من خلال إفادهم إلي ارقى المؤسسات والمكاتب الدولية وتوفير الدورات التدريبية متطورة، وتم الاتفاق على تدريب مجموعة من المصريين في الأكاديمية الدولية للملكية الفكرية في إيطاليا.



واختتم عشماوي مشاركته بالمؤتمر، بتوقيع اتفاق مع الحكومة اليابانية يبدأ الشهر المقبل لمدة ٤ سنوات، يقضي بتبادل الخبرات بين الطرفين، وإيفاد البعثات التدريبية لليابان، للإطلاع على كل ما هو جديد في مجال حماية الملكية الفكرية، للمساهمة في رفع تصنيف مصر في المؤشر العالمي للابتكار.

