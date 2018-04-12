مليون دولار متوسط الاستثمار في العملات الرقمية

المال خاص قدر سيرجي نيفركوف رئيس قسم الأبحاث والتحليلات العالمي في شركه كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية حجم سوق العملات الرقمية المشفرة حول العالم ومنها البيتكوين بـ٦٠٠ مليون دولار.وأوضح أن متوسط الاستثمار في العملات المشفرة يصل إلى مليون دولار تقريبًا لافتا إلى أن أغلب السياسيين الأتراك، يرغبو

المال خاص

قدر سيرجي نيفركوف رئيس قسم الأبحاث والتحليلات العالمي في شركه كاسبرسكي لاب للحلول الأمنية حجم سوق العملات الرقمية المشفرة حول العالم ومنها البيتكوين بـ٦٠٠ مليون دولار.

وأوضح أن متوسط الاستثمار في العملات المشفرة يصل إلى مليون دولار تقريبًا لافتا إلى أن أغلب السياسيين الأتراك، يرغبون في التعامل بها.

ومن جانبه عرف أمين حسبيني، باحث أول أمن معلومات بالشركة العملات الرقمية، بأنها أداة مثالية تسمح بإجراء المعاملات المالية إلكترونيًا بطريقة منظمة.

واضاف حسبيني ان حكومات الدول تسعى إلى تقنين طرق استخدامها لعدم استغلالها من قبل الهاكرز لسرقه أموال العملاء لاسيما أن البعض يستغلها في عمليات غسيل الأموال لذلك فهي بحاجه إلى بروتوكولات قياسية.