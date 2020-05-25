مليون دولار رسوم عبور أكبر سفينة حاويات في العالم لقناة السويس

أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس أن عائدات قناة السويس خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري 2020 بلغت 2 مليار و371 مليون دولار في ظل تداعيات ازمة جائحة فيروس كورونا .

وأكد أن الأزمة رغم حدتها إلا أنها باتت اقل في تأثيرها على حركة الملاحة بقناة السويس بالمقارنة بالازمات المالية العالمية السابقة التي وقعت في 2008 وازمة هبوط اسعار النفط في 2016 .

وقال في ردا علي جريدة المال ان القناة بدأت مع النصف الثاني من شهر مايو الجارى تشهد تأثرا طفيفا بتبعات الأزمة الحالية تزامنا مع الغاء سفن وخطوط ملاحية رحلاتها البحرية بسبب اغلاق دول لموانيها ، وهو ما بدأت تظهر تداعياته على حركة الملاحة بالقناة مؤخرا ، باعتبارها متأثرة بحركة التجارة العالمية .مشيرا إلي أن قرار الحوافز سيتم بعد انتهاء الفتره واتخاذ القرار المناسب حيالها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ربيع في قاعة المؤتمرات بمارينا قناة السويس على هامش استقبال قناة السويس صباح اليوم لأكبر سفينة حاويات في العالم HMM Algeciras التابعة لخط الحاويات الكوري HMM ، في اول رحلاتها البحرية عبر القناة قادمة من ميناء يانتيان في الصين ومتجهة الى ميناء روتردام بهولندا وسددت رسوم عبور لقناة السويس بلغت مليون دولار .

واضاف أنه لولا حزمة التخفيضات التي منحتها قناة السويس لنوعيات السفن المارة بالقناة لما استطاعت القناة أن تحافظ على معدلاتها الملاحية حتى الآن في ظل هبوط لمعدلات التجارة العالمية وتراجع النمو الاقتصاد العالمي من 13 الى 34% .

واكد على اتخاذ الهيئة لكافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة للتعامل مع الظروف الراهنة و مراعاة ما تتطلبه إدارة الأزمة الحالية من تحقيق التواصل الفعال مع العملاء والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى اتخاذ الهيئة بعض الإجراءات الاستباقية من خلال منح حزمة من الحوافز و التخفيضات لأنواع مختلفة من السفن العابرة.

وقال ان قناة السويس حققت عائدات بلغت مليار و431 مليون دولار بزيادة بنسبة 3.4% عن عائداتها خلال نفس الفترة من العام الماضي رغم تداعيات الازمة المالية العالمية التي يشهدها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجدCOVID 19 ، مؤكدا على اتخاذ الهيئة لكافة التدابير والإجراءات الإحترازية اللازمة للتعامل مع الظروف الراهنة و مراعاة ما تتطلبه إدارة الأزمة الحالية من تحقيق التواصل الفعال مع العملاء والتشاور لتحقيق المصالح المشتركة، لافتا في هذا الصدد إلى اتخاذ الهيئة بعض الإجراءات الاستباقية من خلال منح حزمة من الحوافز و التخفيضات لأنواع مختلفة من السفن العابرة.

واضاف ان القناة منذ اليوم الأول لإعلان وباء فيروس كورونا تتخذ القناة كافة الاجراءات الاحترازية ، وتم تأمين جميع المرشدين والعاملين مع السفن القادمة من الخارج ،وحتى الآن لم تسجل القناة أية اصابات بين صفوف المرشدين .مشيرا بأن القناة تمكنت في مارس الماضي من تأمين مرور السفينة الإيطالية الموبؤة بطريقة الإرشاد عن بعد .

ورصدت الوفد مرور السفينة العملاقة داخل المجرى الملاحي الجديد لقناة السويس وسط اجراءات لتأمين مرور السفينة العملاقة والتي ترفع علم بنما و يصل طولها لنحو 400 متر و عرض 61 متر حيث تمتعيين مجموعة من كبار مرشدي الهيئة، وتوفير المساعدات الملاحية اللازمة من القاطرات المصاحبة علاوة على المتابعة اللحظية من مكتب الحركة الرئيسي محطات مراقبة الملاحة.

و أكد ربيع أن قناة السويس الجديدة نجحت في تعزيز المكانة الرائدة للقناة كحلقة الوصل الأهم والشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية المارة بين الشرق والغرب، ورفع كفاءتها لتظل الاختيار الأول والوجهة الأكثر ملائمة للأجيال الحالية والمستقبلية من السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة ، لاسيما سفن الحاويات التي حظيت بأهمية بالغة في الأونة الأخيرة، في ظل تنافس الخطوط الملاحية لبناء السفن الأكبر عالميا للاستفادة من اقتصاديات الحجم وتقليل النفقات التشغيلية.

وتتبع السفينة صاحبة الرقم القياسي في عدد الحاويات المحمولة بسعة23,964 حاوية مكافئة، الخط الملاحي الكوري الجنوبي “HMM”، والتي تم تدشينها إبريل الماضي لتكون باكورة تعاقد أبرمته الشركة الكورية مع ترسانتيَ دايو لبناء السفن، وسامسونج للصناعات الثقيلة لبناء 12 سفينة حاويات بنفس النوعية والتصميم والحجم. وتمتاز السفينة بكفاءة أنظمة التشغيل والتي تتوافق مع لوائح المنظمة البحرية الدولية، مما يتوقع أن يؤدي التصميم المُحسَّن للهيكل والمحرك إلى تحسين كفاءة الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون، وتوفير ما يقرب من 15% من تكلفة التشغيل

وأشاد الكابتن جون كيون ربان السفينة الأكبر والأضخم عالمياً، بإجراءات السلامة البحرية التي تتبعها إدارة هيئة قناة السويس والتي ساهمت في عبور السفينة بكل أمان ويسر، على الرغم من الأبعاد غير المسبوقة للسفينة، مثمناً في هذا الصدد الدور الذي يلعبه مرشدو القناة خلال رحلة العبور وتحليهم بالمهنية والكفاءة العالية علاوة على روح التعاون والود.