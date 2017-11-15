مليون دولار أرباح النعيم القابضة في 9 شهور

مصطفى طلعت تحولت شركة "النعيم القابضة" للاستثمارات المالية إلى الربحة، حسب القوائم المالية المجمعة للشركة، عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي. وقالت الشركة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الأربعاء، إنها سجلت صافي ربح قدره مليون دولار…

مصطفى طلعت

تحولت شركة “النعيم القابضة” للاستثمارات المالية إلى الربحة، حسب القوائم المالية المجمعة للشركة، عن فترة التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.

وقالت الشركة، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الأربعاء، إنها سجلت صافي ربح قدره مليون دولار خلال الفترة المذكورة، مقابل خسائر بقيمة 1.6 مليون دولار الفترة المماثلة من 2016.

وبلغت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من 2017، نحو 326.42 ألف دولار، مقابل خسائر 2.84 مليون دولار في الربع المماثل.

يشار إلى أن رأسمال “النعيم القابضة” يبلغ 198.7 مليون دولار، موزعاً على 283.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 0.7 دولار.