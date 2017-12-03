مليون حجز طبى على فيزيتا شهريا

تسعى شركة فيزيتا لطلب الاستشارات الطيبية «أونلاين» زيادة عمليات الحجوازات الشهرية عبر منصتها الإلكترونية إلى مليون عملية قبل أواخر العام الحالى، مقارنة بـ 80 ألف فى الوقت الراهن.وقال أمير برسوم، رئيس الشركة، إن "فيزيتا" افتتحت مؤخرا فرعا بالأردن ولبنان، وتخطط للتوسع فى السوق الإماراتية

تسعى شركة فيزيتا لطلب الاستشارات الطيبية «أونلاين» زيادة عمليات الحجوازات الشهرية عبر منصتها الإلكترونية إلى مليون عملية قبل أواخر العام الحالى، مقارنة بـ 80 ألف فى الوقت الراهن.

وقال أمير برسوم، رئيس الشركة، إن “فيزيتا” افتتحت مؤخرا فرعا بالأردن ولبنان، وتخطط للتوسع فى السوق الإماراتية خلال الربع الأول من 2018، منوها بأن المنصة تضم حاليا 3500 طبيب فى مختلف التخصصات، و300 طبيب بالأردن.

وأضاف أن “فيزيتا” تخدم مدن القاهرة والجيزة والإسكندرية، لافتا إلى أنه يتم حاليا تقييم الطبيب من 3 درجات تتعلق الأولى بالمستوى التعليمى، و يوجد أطباء يحملون درجات الماجستير، وآخرون درجة الزمالة من جامعات أجنبية، والمرحلة الثانية : هى تقييم المريض، وتتوقف على قيامه بزيارة الطبيب، ليتمكن من وضع تقيمه، سواء من خلال تعليقات أو إعطاء النجوم للدكتور.

وأكد أن الشركة نجحت خلال عام 2017 فى مساعدة مليون مريض على إيجاد وحجز المواعيد من إجمالى 33 مليون زيارة طبية تتم سنويا من مصر، لافتا إلى أن نسبة العمولة التى تحصل عليها “فيزيتا” من الأطباء متغيرة، ولكنها تتقاضى نسبة تدور بين 30 و%35 عن أول عملية حجز، ثم تصبح بالمجان، كما يوجد أطباء آخرون يفضلون دفع مبلغ ثابت شهريا بناء على اختيار الطبيب.

و«فيزيتا» هى تطبيق وموقع إلكترونى متوافر على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون»، ويتيح للمستخدم حجز موعد، كشف طبى بإحدى العيادات قرب المنطقة السكنية التى يعيش بها وإخطاره بالمواعيد، وتوفر الشركة خدمة الاستشارات الطبية فى تخصصات أبرزها المخ والأعصاب، والجلدية والتناسلية، والنساء والتوليد، والمسالك البولية، والقلب والأوعية الدموية، والعلاج الطبيعى.

يذكر أن الشركة حصلت على أول دفعة من التمويلات، فى يناير 2016 بـ 5 ملايين دولار من 4 صناديق استثمار هى «بيكو كابيتال» الإماراتى، و«فوستوك نيوفينتشرز» السويدى، و«تنمية تكنولوجيا المعلومات TDF» المصرى”، و«سيليكون باديا» الأردنى، والمليون المتبقية من مستثمرين آخرين، أعقبها 500 ألف دولار فى مايو من صندوق «إنديفور» للاستثمار فى الشركات الناشئة، مقابل الاستحواذ على حصة من أسهمها.

وحصدت المركز الخامس ضمن قائمة أفضل 100 شركة ناشئة فى العالم العربى لعام 2017، وذلك بالتقرير الذى أعدته «Forbes ME» والذى يضم الشركات التي تتبنى الأفكار الأكثر ابتكارًا فى نموذج أعمالها.