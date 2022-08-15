مليون جنيه قيمة جائزة السعودي الألماني الصحية

أطلقت مجموعة السعودي الألماني الصحية جائزتها الأولى لمقدمى خدمات الرعاية الصحية في كافة المؤسسات العاملة بالقطاع الطبي، بقيمة مليون جنيه.

وقال الدكتور محمد حبلص، المدير الإقليمي لمجموعة مستشفيات السعودي الألماني، إن المجموعة تستهدف تكريم المميزين من العاملين في القطاع الطبي في كافة التخصصات، تقديرا لجهودهم خلال الفترة الماضية.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “المال” على هامش مؤتمر اطلاق الجائزة ان المجموعة تطمح لأن تكون تلك الجائزة دورية، مشيرا إلى أن هدف تلك الجوائز يدور حول محوى تطوير صناعة الرعاية الصحية في مصر من خلال ابراز النماذج الإيجابية بالقطاع.

وأوضح حبلص، أن الجوائز تتضمن 3 تصنيفات ذهبية وفضية وبرونزية، على أن يتضمن كل تصنيف 3 جوائز لكل من الاطباء والتمريض والفنيين، بجانب جائزة أو أكثر للشخصيات الاكثر تأثيرا في الرعاية الصحية بمصر.

من المقرر أن تضم الجائزة 3 فئات رئيسية هي جائزة السعودي الألماني الصحية لأفضل مشروع لتحسين أداء الخدمة الطبية في المستشفيات وجائزة السعودي الألماني الصحية لأفضل ممارس طبي وجائزة البترجي الطبية للشخصيات المؤثرة في تقديم الخدمة الصحية ، وذلك بقيمة إجمالية تقدر بمليون جنيه مصري ، حيث سيتم اختيار 3 فائزين لكل فئة وهم الجائزة الذهبية والجائزة الفضية والجائزة البرونزية.

يشارك في لجنة التحكيم نخبة من الخبراء والمتخصصين وهم الدكتور أسامة مسلم مستشار إداري دولي والدكتورة أمال إمام مدير إدارة الشباب و التطوع بجمعية الهلال الأحمر وممثلة عن وزارة التضامن الإجتماعي, والدكتورة رانيا علواني إستشاري نساء و توليد و عضو مجلس النواب المصري، ود. مهندس سعد الدين سلام رئيس مجلس إدارة شركة بارادايس كابيتال الخاصة، والدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض جامعة القاهره و مدرب معتمد دولي.

بالإضافة إلى لميس نجم مستشار محافظ البنك المركزى للمسئولية المجتمعية. والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة و السكان لشئون مبادرات الصحة العامه وممثل عن وزارة الصحة و السكان والمهندس محمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة والدكتور ممدوح العربي عضو غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية للقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية و نائب رئيس مجلس إدارة العربي القابضة للاسثمارات المالية.