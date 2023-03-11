مليون جنيه .. تفاصيل احتفالية «السعودي الألماني» بجوائز «نرعاكم كأهالينا»

قامت

مجموعة السعودي الألماني الصحية، بالإعلان عن أسماء الفائزين بجوائز السعودي الألماني الصحية لعام 2022، خلال حفل تحت رعاية وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي.

وقال الدكتورمحمد حبلص المدير الإقليمي لمجموعة السعودي الألماني الصحية لمصر وشمال أفريقيا إن قطاع الرعاية الصحية المصري حقق نقلة نوعية كبيرة في السنوات الأخيرة.

وثمن انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل التي تغطي 5 محافظات حتى الآن، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية لرعاية صحة المرأة والطفل والمواطن المصري، مثل حملة 100 مليون صحة والمبادرة الرئاسية لصحة المرأة ومبادرة تقليل قوائم انتظار العمليات الجراحية ومكافحة الأمراض غير السارية وغيرها.

وأكد إطلاق هذه الجوائز لتكريم النماذج المشرفة في القطاع الطبي، تقديرًا لجهود جميع العاملين في كل مستشفيات مصر على دورهم المحوري في رعاية صحة المصريين بجوائز تبلغ قيمتها الاجمالية مليون جنيه.

وقال الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان إن الوزارة تبحث تنظيم حفل سنوي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية بجوائز تصل لـ 10 مليون جنيه.

وأضاف «عبد الغفار» خلال كلمته أن الوزارة تولي أهمية قصوى لجودة الخدمات الطبية، مثمنًا طرح مثل هذه المبادرات.

وناشد الكيانات الصحية الخاصة بتظيم فاعليات مماثلة لدعم مقدمي الخدمات الطبية والاتقاء المنظومة الصحية، مشددًا على إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الصحي.

وقالت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي إنها ستقدم مليون جنيه خلال احتفالية العام القادم تقديرًا لدور مقدمي خدمات الرعاية الصحية