120 مليون جنيه استثمارات جديدة لشركة «الشويل الزراعية»

تعتزم شركة «الشويل» للتنمية الزراعية والتجارة ضخ 120 مليون جنيه استثمارات جديدة نهاية العام الجارى لاستصلاح 1258 فدانا فى منطقة سهل بركة بالفرافرة، لزراعة محاصيل «البطاطس، والفول السوداني» بهدف التصدير إلى الخارج، وفقا لتصريحات منير الشويل، رئيس الشركة لـ«المال».

يشار إلى أن الشركة تعمل فى مجال استصلاح الأراضى منذ عام 1993، فضلا عن أنها تستهدف السوق المحلية والخارجية وتحديدا الأوروبية من محاصيلها الزراعية.

قال منير الشويل، إنه تم تقسيم عملية الاستصلاح على مرحلتين، الأولى تشمل استصلاح الأرض وتسويتها وحفر 9 آبار بها لتغذيتها بالمياه اللازمة بقيمة حوالى 80 مليون جنيه، والمرحلة الثانية لزراعتها بمحاصيل البطاطس والفول السوادنى بقيمة 40 مليون جنيه.

وأضاف الشويل أن شركته تستهدف زراعة نحو 700 فدان بمحصول البطاطس ليتم تصديرها إلى الخارج، و700 أخرى بالفول السودانى يتم توجيهها للسوق المحلية.

وأكد أنه تم حفر 9 آبار للمياه عمق 750 مترا، بتكلفة حوالى 1.5 مليون للواحدة، لافتا إلى أنها تغطى المساحة الإجمالية للمزرعة من مياه الرى.

وتابع أن المزرعة بها 6 «ديزل» و4 «موتور كهرباء» لتغذيتها بالكهرباء، واستخراج المياه من الآبار للأرض.

وأشار إلى أن الشركة لديها 150 عاملا على مدار العام باختلاف المواسم، لافتا إلى أنها تمتلك 25 جرارا زراعيا، و12 مقطورة، و10 سيارات لنقل العمال ومستلزمات الزراعة.

فى سياق آخر، قال منير الشويل، إن الشركة تستهدف زيادة صادراتها الزراعية من محصول البطاطس فى 2023 إلى 35 ألف طنا بقيمة إجمالية حوالى 50 مليون جنيه، مقابل 20 ألف طن العام الجارى.

وأوضح أن شركته تستهدف الدول الأوروبية من محاصيلها الزراعية وأبرزها «اليونان، وروسيا»، لافتا إلى أن عملية التصدير تتم عن طريق موانئ «بورسعيد، والإسكندرية، ودمياط».

من جانبه، أكد مصدر بالشركة أنها تتفاوض مع البنك الأهلى المصرى لاقتراض نحو 74 مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم إنهاء كل الإجراءات اللازمة لاستلام القرض فى الفترة المقبلة.

وأكد المصدر لـ«المال»، أنه تم الاتفاق مع البنك على نسبة %8 للاقتراض، مضيفا أن الهدف الرئيسى منه هو استكمال عملية استصلاح الأراضى التى تمتلكها الشركة فى منطقة الفرافرة للبدء فى زراعتها بمحصول البطاطس والفول السودانى.