مليون جنيه «أوفر برايس» على سيارات «أودي A4»

فرض عدد من الموزعين المعتمدين لـ«أودي» زيادات سعرية غير رسمية «أوفر برايس» على طرازات «أودي A4» بقيمة تصل إلى مليون لبعض الفئات المطروحة في السوق المحلية.

ويقصد بـ«الأوفر برايس» مبلغ إضافى يتم إقراره من قبل الموزعين والتجار على الطرازات المبيعة للمستهلكين، مقابل التسليم الفورى ولعدم الدخول فى قوائم الحجوزات.

وقال محمد فتحي، أحد تجار السيارات إن النسبة الأكبر من موزعى «أودي» اتجهوا لفرض زيادات سعرية غير رسمية على طرازات أودي تحديدًا طراز «A4» بقيمة تصل إلى مليون جنيه لبعض الفئات.

وأضاف أن موزعى السيارات استغلوا نقص الكميات الموردة والمعروضة من طرازات «أودي» في السوق المحلية، من خلال فرضهم مبالغ مالية غير مسبوقة.

وبحسب أحدث قائمة سعرية صادرة عن الشركة «المصرية التجارية وأتوموتيف» تتراوح أسعار طرازات أودي A4 موديل 2023 بقيمة تتراوح بين مليون و650 ألف إلى مليون و850 ألف.

وتنتمي طراز «أودي A4» لفئة السيارات السيدان، مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 2000 سي سي، ينتج قوة 190 “حصان” مع عزم أقصى للدوران 320 نيوتن / متر.

وتابع «فتحي» أن الاتجاه العام لموزعى وتجار السيارات يسير نحو رفع أسعار السيارات تحديدًا “الفاخرة” خاصة مع ارتفاع الطلب عليها وعدم تأثرها بأزمات السوق الحالية.

ويذكر أن إجمالى عدد السيارات الفاخرة المرخصة فى مصر خلال أول 8 أشهر من العام الحالى، بلغت نحو 7 آلاف و644 مركبة فى مختلف وحدات المرور، وفقًا للتقرير الصادر عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات.