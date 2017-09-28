مليونيرات العالم يزيدون إلى 16.5 مليون بثروات 63.5 تريليون دولار

ارتفع عدد المليونيرات في العالم خلال 2016 إلى 16.5 مليون مليونير، وهو أعلى مستوى في التاريخ، كما وصل مقدار إجمالي ثرواتهم إلى 63.5 تريليون دولار، وفقا لتقرير أعدته شركة الاستشارات العالمية “كابجيميني”.

وبحسب التقرير، فإن عدد المليونيرات – الذين تُعرّفهم كابجيميني بأنهم من تساوي قيمة أصولهم القابلة للاستثمار 1 مليون دولار أو أكثر (مع استثناء محل السكن الأساسي والمقتنيات والمواد الاستهلاكية) – ارتفع بنسبة 8.2% في عام 2016، ومن المتوقع أن تصل قيمة ثرواتهم إلى 100 تريليون دولار بحلول عام 2025.

وتبعا لأرقام التقرير، فإن نحو 1.15 مليون شخص نجحوا في أن يصبحوا مليونيرات خلال العام الماضي.

واستحوذت أمريكا واليابان وألمانيا والصين على غالبية المليونيرات، بحصة الثلثين تقريبا.

