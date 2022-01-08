مليونا إصابة يومية بفيروس كورونا عالميا في الأسبوع الأول من 2022

تم إحصاء أكثر من مليوني إصابة بفيروس “كورونا” في العالم يوميا، في الأسبوع الأول من 2022 بين الأول من يناير وحتى اليوم السابع من الشهر، وهو رقم تضاعف خلال عشرة أيام بحسب تعداد “فرانس برس”.

الإصابات في الأسبوع الأول من 2022

بلغ معدل الإصابات 2.106.118 حالة يوميا خلال الأيام السبعة الماضية، بعدما تم تخطي سقف مليون إصابة يوميا في الأسبوع من 23 إلى 29 ديسمبر 2021.

وارتفع عدد الإصابات الجديدة بنسبة 270% منذ رصد المتحور “أوميكرون” في بوتسوانا وجنوب أفريقيا نهاية نوفمبر الماضي.

سجّلت أوروبا أكبر عدد من الإصابات الجديدة بمجموع 7.211.290 حالة خلال سبعة أيام بزيادة 47%، مقارنة مع الأسبوع السابق.

وضمت كل من الولايات المتحدة وكندا 49%، و33% من الحالات التي تم إحصاؤها في العالم خلال أسبوع، بمجموع 4.808.098 إصابة، وبزيادة نسبتها 76% مقارنة بالأسبوع الماضي.

ينتشر “كوفيد-19” بسرعة كبيرة في جميع القارات، حيث سجّلت أستراليا 369.313 إصابة خلال سبعة أيام بزيادة 224%، وفي أميركا اللاتينية والكاريبي سجلت 1.126.862 إصابة بزيادة 148%، وفي الشرق الأوسط 209.021 إصابة خلال سبعة أيام بزيادة 116%، وفي آسيا 714.017 إصابة بزيادة 145%.

وتسجل أفريقيا وحدها حاليا أرقاما متوازنة بلغت 304.224 إصابة خلال سبعة أيام، ولكن الإصابات بلغت أعلى مستوياتها منذ بدء الجائحة هناك على غرار أوروبا ومنطقة الولايات المتحدة وكندا.

ولا تترافق موجة تفشي الوباء حالياً مع ارتفاع في عدد الوفيات. ففي الأيام السبعة الماضية سُجل معدل 6.237 وفاة يوميًّا في العالم، وهو العدد الأدنى منذ نهاية أكتوبر 2020، أي منذ نحو 15 شهراً. وتم تسجيل 8.049 وفاة يومياً بين 29 نوفمبر و5 ديسمبر 2021، أي قبل رصد المتحورة “أوميكرون” مباشرةً.

ترتكز هذه الأرقام على الحصيلة التي تعلنها يومياً السلطات الصحية في كل بلد.

هناك جزء كبير متبقٍ يتمثل في الإصابات غير الخطرة، أو تلك التي دون عوارض ودون رصد، رغم تعزيز آليات الكشف في العديد من الدول منذ اكتشاف الفيروس نهاية 2019. وتختلف سياسات إجراء الفحوص الكاشفة للفيروس بين بلد وآخر.