مليونان و800 ألف جنيه حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لجمارك السيارات بالقاهرة

أقيمت ظهر يوم الإثنين الماضي، جلسة المزاد العلنى الخاصة بسيارات جمارك القاهرة بصالة النادى المصرى القاهرى بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

وخلال جلسة المزاد تم إجراء المزاد على عدد 30 لوط سيارات، كما تم سحب لوط واحد، فيما تم البيع النهائى لعدد 11 لوط سيارات بمبلغ 2 مليون و820 ألفا و710 جنيهات، فيما لم يتم بيع عدد 18 من لوط لعدم وجود عطاء.

وكانت قد اشترطت مصلحة الجمارك على من يرغب في الاشتراك في المزاد شراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين ابتدائى لدخول المزاد (10 آلاف جنيه) كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ( ومن حق رئيس الجلسة رفع التأمين الابتدائى لحظة انعقاد الجلسة لضمان جدية المتزايدين) ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة، وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم مبلغ التأمين الابتدائى من سعر السيارة في حالة رسو اللوط على المشترك فى المزاد.

كما يتم البيع طبقاً للترتيب الوارد بكراسة الشروط، ويباع كل لوط على حدة وبدون عمولة، كما يجب على كل مشترك (مزايد) يرغب في شراء أكثر من لوط أن يدفع وصل تأمين ابتدائى قبل البدء في التزايد على اللوط الثاني ويتم وضـع وصل تأمين لكل لوط على حـدة وإلا لن يؤخـذ منه عطاء.

فى حالة عدم الاشتراك فى المزايدة أو عدم رسو المزاد على المشترك (المزايد) لا يرد ثمن كراسة الشروط، بينما يتم رد مبلغ 10 آلاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد، وعلى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% (تأمين نهائى) مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد، ويتم تحرير محضر ترسية بعد نهاية الجلسة. ويستلم المشترى قسيمة سداد بالتأمين النهائى، وفـي حالة عدم سـداد الـ (30%) فـي نفـس اليوم يكون التأمين المؤقت من حق الجهة الإدارية.

كما يتم سداد باقي المبلغ (70%) خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه من خلال البنوك المعتمدة (الأهلى/مصر/القاهرة)، وفى خزينة الجمارك، وفور استلام المشترى قسيمة السداد يتوجه لمقر هيئة الخدمات الحكومية للتوقيع على العقد النموذجى.

بعد ذلك ترسل هيئة الخدمات الحكومية العقد النموذجى لمصحلة الجمارك لاعتماده من السلطة المختصة، وبعد اعتماد عقد البيع من السلطة المختصة (رئيس مصلحة الجمارك) يرسل العقد إلى الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية، التى تقوم بإرسال إخطار لصاحب الشأن بالحضور للاستلام.

وعلى المشترى التقدم لاستلام اللوط خلال 15 يوما مـن تاريخ الاخطار (بالنسبة للسيارات المباعة بصفة رسم الوارد)، أما بالنسبة للسيارات المباعة بصفة رسم الصادر يتقدم المشترى للاستلام خلال 45 يوما، وفي حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% من قيمة الصفقة عن كل يـوم تـأخير بحد اقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجمارك.