مليار و400 مليون جنيه قيمة صفقة بيع قناة الحياة

محمد فتحي



كشف رجل الأعمال السيد البدوى، اليوم الثلاثاء أن قيمة صفقة بيع شبكة تليفزيون الحياة لشركة تواصل، بلغت مليار و 400 مليون جنيه، وذلك خلال اجتماع البدوى ومحمد سمير، رئيس الشبكة مع العاملين بالقناة، عقب توقيع صفقة بيعها للمالك الجديد.





وأعلنت شركة سيجما للإعلام، المملوكة لرجل الأعمال، السيد البدوى، والمالكة لشبكة تليفزيون الحياة بيع قنواتها لشركة تواصل للإعلام في صفقة استحواذ كاملة، وصفها الجانبان بالأضخم في الوسط الإعلامى خلال السنوات الأخيرة، وفق بيان.





وأكد البدوى خلال الاجتماع أن ديون القناة كانت قد تخطت المليار جنيه خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن القناة لم تحصل إلا على 700 ألف جنيه فقط من العائدات الإعلانية لشهر رمضان الماضى، من أصل 91 مليون جنيه إجمالى الإيرادات خلال الشهر الكريم، والتى تم توجيه معظمها لسداد مديونيات مستحقة على القناة.





يشار إلى أن شركة تواصل، المالك الجديد لقنوات الحياة، سوف تتسلم استوديوهات القناة الأسبوع المقبل لمباشرة الإدارة الكاملة للشبكة.





ومن الجدير بالذكر أن صفقة البيع أشرف عليها الدكتور هاني سري الدين والدكتور محمد بكري بالتنسيق مع شركة «سي آي كابيتال» باعتبارها المستشار المالي للصفقة.

